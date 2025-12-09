Zmiany w krakowskiej hucie. ArcelorMittal Poland zakończył wartą 40 mln zł modernizację ocynkowni nr 2. Inwestycja pozwoliła na przystosowanie zakładu do produkcji blachy z nową, innowacyjną powłoką cynkowniczą, opartą na stopie cynku, magnezu i aluminium. Technologia zapewnia lepsze właściwości plastyczne i wyższą odporność na korozję.
- ArcelorMittal Poland zmodernizował ocynkownię nr 2 w Krakowie za 40 mln zł, przystosowując ją do produkcji blachy z nową, bardziej odporną powłoką cynkowniczą.
- Komercyjna produkcja innowacyjnych blach ruszy w 2026 roku, po uzyskaniu wymaganych certyfikatów.
- Firma kontynuuje inwestycje w krakowski oddział, zapewniając, że jest kluczowym elementem jej działalności przetwórczej.
Jak zapewnia firma, nowa powłoka, która nadaje się np. na płyty warstwowe czy blachy trapezowe, pozwoli poszerzyć portfolio produktów z Krakowa.
W ramach projektu powstały dwie nowe wanny cynkownicze oraz system ich transportu i podnoszenia. Komercyjna produkcja blachy z nową powłoką ma ruszyć w 2026 roku, po uzyskaniu niezbędnych certyfikatów i homologacji.
Prezes ArcelorMittal Poland, Wojciech Koszuta, podkreślił, że krakowski zakład jest jednym z filarów działalności przetwórczej firmy. Przypomniał, że łączne inwestycje w dwie walcownie w Krakowie sięgnęły już blisko 2,7 mld zł. W tym roku, oprócz modernizacji ocynkowni, uruchomiono także piece wodorowe w walcowni zimnej. Obie inwestycje pochłonęły około 100 mln zł.
Kolejnym dużym projektem realizowanym przez ArcelorMittal Poland wspólnie z Linde Gaz Polska jest budowa zakładu wytwarzania wodoru, który wkrótce ma zasilić krakowskie instalacje.
ArcelorMittal Poland to największy producent stali w kraju, skupiający blisko połowę potencjału produkcyjnego polskiego hutnictwa. Spółka posiada pięć hut (w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie) oraz największe w Polsce i Europie Zakłady Koksownicze Zdzieszowice. W Polsce zatrudnia ponad 9 tys. osób.