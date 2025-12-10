Włoska kuchnia jako pierwsza na świecie została uznana przez UNESCO za niematerialne dziedzictwo kulturowe ludzkości. Decyzja została ogłoszona w środę podczas zgromadzenia organizacji w Delhi i jest efektem wielomiesięcznej kampanii prowadzonej przez rząd premier Giorgii Meloni.

Udana kampania rządu Giorgii Meloni. Włoska kuchnia pierwszą na świecie uznaną przez UNESCO za niematerialne dziedzictwo kulturowe / LaPresse/ABACA/Abaca/East News/Shutterstock / East News

Premier Meloni, komentując decyzję UNESCO, podkreśliła, że włoska kuchnia to nie tylko zbiór przepisów, ale przede wszystkim kultura, tradycja, praca i bogactwo smaku. "Jesteśmy pierwszym krajem na świecie, który otrzymał to wyróżnienie. To zaszczyt, który oddaje hołd temu, kim jesteśmy i naszej tożsamości" - powiedziała w nagraniu opublikowanym na Instagramie.

Rząd Włoch rozpoczął starania o wpis na listę UNESCO tuż po objęciu władzy w październiku 2022 roku. W oficjalnym wniosku podkreślano, że tradycyjna kuchnia włoska to nie tylko jedzenie, ale także społeczny rytuał, który łączy rodziny i wspólnoty.

UNESCO: „Kuchnia włoska to wspólnota i szacunek do tradycji”

W uzasadnieniu UNESCO podkreślono, że włoska kuchnia jest "kulturową i społeczną mieszanką tradycji kulinarnych", sposobem na okazywanie troski o siebie i innych, wyrazem miłości oraz odkrywaniem własnych korzeni. "To wspólna aktywność, która podkreśla bliskość z jedzeniem, szacunek do składników i wspólne chwile przy stole" - napisano w komunikacie.

Włoska tradycja kulinarna obejmuje nie tylko słynne dania, takie jak pasta, mozzarella, wino czy tiramisu, ale także przekazywanie przepisów i historii z pokolenia na pokolenie.

Minister rolnictwa Francesco Lollobrigida podkreślił, że to zwycięstwo jest "świętem dla wszystkich Włochów, bo mówi o naszych korzeniach, kreatywności i umiejętności przekształcania tradycji w rzeczywistość". Eksperci przewidują, że wpis na listę UNESCO przyczyni się do wzrostu zainteresowania turystów włoską kuchnią, podobnie jak miało to miejsce w przypadku innych włoskich tradycji i regionów.

Włoska kuchnia już wcześniej była doceniana przez UNESCO - na liście znalazła się m.in. sztuka wypieku neapolitańskiej pizzy. Tym razem jednak doceniono całość tradycji kulinarnej kraju, co jest wydarzeniem bez precedensu na świecie.