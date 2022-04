Bomby nasienne powstaną na warsztatach, które odbędą się w sobotę i niedzielę (23 i 24 kwietnia) w EC1 Łódź. Potem takie bomby eksplodują feerią barw, kształtów i zapachów w łąkę kwietną. Jak zapewniają organizatorzy zajęć, będzie zabawnie i mądrze oraz będzie można się bezkarnie pobrudzić.

Każdy może pomóc stworzyć kwietną łąkę wokół EC1 Łódź / EC1 Łódź / Materiały prasowe

Zaproszenie do wspólnego stworzenia łąki kwietnej ma EC1 Łódź. To będzie alternatywa dla trawnika, a taki mały kawałek ziemi ma zdumiewająco wielką moc. Tereny zielone zamieniają się w piękne, kolorowe przestrzenie.

Łąki kwietne są ważnym elementem środowiska, bo zapobiegają efektowi wysp cieplnych w centrum miasta i wspierają ginące zapylacze (owady zapylające). Latem tworzą dla nich przestrzeń do życia i rozmnażania oraz miejsca, gdzie mogą pożywić się pyłkiem i nektarem, czy zebrać produkty niezbędne do wytwarzania miodu. Zimą natomiast dają im schronienie.

Kwietne kobierce w środku miasta, to także oszczędność wody. Korzenie roślin, tworzących łąki są długie, więc wymagają rzadszego podlewania. Nie potrzebują również nawozów czy stosowania chemicznych środków ochrony roślin. Maja również istotne znaczenie w wyłapywaniu pyłów tworzących smog i obniżają temperaturę powietrza.

To symboliczna chwila i jednocześnie kolejny krok w stronę tworzenia nowoczesnego programu edukacji ekologicznej w Centrum Nauki i Techniki EC1 - mówi jego liderka Magdalena Kosiada-Sylburska. Po pierwsze, w dawnej elektrowni węglowej od 2021 r. pojawiają się pasieka i jej mieszkańcy, z drugiej zaś, część trawników wykorzystamy właśnie do utworzenia kwietnych łąk. Robimy to wspólnie z gościniami i gośćmi CNiT EC1, bo tylko razem możemy uporać się z globalnymi problemami ekologicznymi. Pokazujemy też, jak ważne jest zaangażowanie i świadomość każdego z nas. Zabawa, doświadczenie utrwalą zdobyte podczas warsztatów wiadomości. A to już ważny krok do mądrości, która zmieni świat na lepsze - dodaje Kosiada-Sylburska.

Warsztaty i wspólne tworzenie łąki zaplanowano na sobotę i niedzielę (23 i 24 kwietnia) o godz. 11.30 w EC1 Łódź. Zajęcia zaczną się stworzenia bomb nasiennych, które potem posłużą do wysiania kwietnej łąki.

Na warsztatach będzie praca z ziemią, gliną i nasionami, więc organizatorzy zalecają swobodniejszy, mniej oficjalny i kosztowny strój.

Bomba nasienna - co to takiego?

Bomba nasienna to kulka, zawierająca nasiona roślin, ziemię, w której rośliny mają się rozwijać oraz glinę dla scalenia bomby. Bomby nasienne to idealny sposób na założenie łąki kwietnej. Robienie bomb nasiennych jest proste i przyjemne, a ich wykorzystanie może być świetną zabawą.

Ważne, aby bomby wypełnione były nasionami roślin rodzimych gatunków, które dobrze sobie poradzą bez szczególnej pielęgnacji. Rośliny, które wejdą w skład bomby nasiennej, powinny być tak dobrane, aby kwitły jak najdłużej (od wczesnej wiosny do późnej jesieni).

Można posłużyć się gotowymi mieszankami polskich kwiatów łąkowych lub samemu dobrać odpowiednie nasiona (np. maków, chabrów, rumianków, firletek, stokrotek, naparstnic, macierzanki piaskowej, dziurawca, goździków czy dzwonków).

Dodatkową korzyścią po warsztatach będzie możliwości obserwacji, jak rozrasta się łąka, jak radzą sobie kwiaty oraz jak przyciąga owady. Zajęcia są płatne (20 zł lub 10 zł z biletem do Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź).