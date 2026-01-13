Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał szereg ostrzeżeń meteorologicznych dla niemal całego kraju. Największe zagrożenie stanowią silny mróz oraz marznące opady, które mogą powodować gołoledź.

Zimno i ślisko w wielu miejscach Polski. IMGW ostrzega / Shutterstock/IMGW /

IMGW wydał ostrzeżenia przed silnym mrozem dla wschodniej i centralnej Polski oraz przed marznącymi opadami i gołoledzią dla zachodniej, południowej i centralnej części kraju.

W północnych i zachodnich regionach obowiązują ostrzeżenia II stopnia przed marznącymi opadami, które mogą powodować gołoledź.

W związku z trudnymi warunkami pogodowymi w gotowości pozostają Wojska Obrony Terytorialnej.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

Silny mróz na wschodzie i w centrum

Ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem obowiązują w województwach: podlaskim, lubelskim oraz częściowo w mazowieckim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Alerty będą ważne do godziny 9:00 w środę. Synoptycy przewidują tam spadki temperatur, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.

Gołoledź na zachodzie, południu i w centrum

IMGW ostrzega także przed marznącymi opadami deszczu i mżawki, które mogą prowadzić do powstawania gołoledzi. Ostrzeżenia I stopnia wydano dla województw: małopolskiego, śląskiego, opolskiego oraz części lubuskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Te alerty będą obowiązywać do godziny 15:00 w środę.

Wyższy stopień zagrożenia na północy i zachodzie

Przed marznącymi opadami i gołoledzią ostrzega się także mieszkańców województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz części wielkopolskiego, lubuskiego i dolnośląskiego. Na wspomnianych obszarach obowiązuje ostrzeżenie II stopnia.

Obowiązuje ono do godziny 15:00 w środę.

/ IMGW /

Aktualną mapę ostrzeżeń IMGW znajdziecie: TUTAJ .

W związku z sytuacją meteorologiczną w gotowości są Wojska Obrony Terytorialnej.