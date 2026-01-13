Szokujące informacje napływają z Hiszpanii. Prokuratura Sądu Najwyższego prowadzi dochodzenie w sprawie oskarżeń, jakie pojawiły się w hiszpańskich i amerykańskich mediach pod adresem słynnego piosenkarza Julio Iglesiasa. Hiszpan miał dopuścić się napaści seksualnej na dwóch byłych pracownicach - informuje agencja Reutera.

Julio Iglesias (zdj. ilustracyjne) / PAP

Reuters przekazał, że próbował się skontaktować z przedstawicielem 82-letniego piosenkarza, ale bezskutecznie. Komentarza w tej sprawia odmówiła zaś wytwórnia płytowa Sony, która wydaje płyty artysty.

Julio Iglesias w ogniu oskarżeń. Sprawą zainteresowała się prokuratura

Z ustaleń mediów wynika, że kobiety, które miały być zatrudnione w 2021 roku - przez 10 miesięcy - w karaibskich rezydencjach Iglesiasa w Republice Dominikańskiej i na Bahamach, zostały wymienione w trzyletnim śledztwie prowadzonym przez amerykańską stację telewizyjną Univision i hiszpański portal elDiario.es.

Jak podaje Reuters, obie zgłosiły, że doświadczyły napaści seksualnej i molestowania w miejscu pracy podczas pracy dla piosenkarza. Stwierdzono także, że Iglesias wywierał na nie presję, by odbywały stosunki seksualne. Miał je również poddawać dodatkowym nadużyciom fizycznym i słownym.

Prokuratura Sądu Najwyższego w Hiszpanii poinformowała we wtorek, że wszczęła postępowanie przygotowawcze, po wniesieniu pozwu 5 stycznia 2026 r. Szczegóły sprawy zostały jednak objęte tajemnicą.

Julio Iglesias, ojciec popularnego niegdyś Enrique Iglesiasa - również piosenkarza - jest jednym z najlepiej sprzedających się latynoskich artystów na świecie. Sprzedał już ponad 300 milionów płyt w 14 językach.

Oskarżenia o molestowanie seksualne wywołały głośną reakcję w Hiszpanii, gdzie jest uważany nie tyle za gwiazdę, co wręcz skarb narodowy. Do sprawy odniosła się minister do spraw równości Ana Redondo, która oświadczyła, że szanuje zasadę domniemania niewinności Iglesiasa, ale wierzy w zeznania kobiet. To świetny piosenkarz, ale ludzie mogą mieć mroczną stronę - powiedziała, chwaląc kobiety za zgłoszenie skarg.

Apel o odebranie artyście kluczy do miasta

Z kolei lewicowa partia Mas Madrid zasugerowała, by prawicowy rząd regionu Madrytu odebrał Iglesiasowi klucze do miasta, którego został uhonorowany tytułem najsłynniejszego syna stolicy. Iglesias w przeszłości wspierał konserwatywnych kandydatów politycznych.

"Wspólnota Madrytu nigdy nie będzie przyczyniać się do ataków na prestiż artystów, a zwłaszcza najbardziej uniwersalnego piosenkarza ze wszystkich: Julio Iglesiasa" - napisała w odpowiedzi serwisie X przewodnicząca regionu Isabel Diaz Ayuso.