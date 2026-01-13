Po ponad 80 latach od zaginięcia obraz "Powstanie warszawskie" autorstwa Józefa Mehoffera został odnaleziony i zidentyfikowany przez muzealników. Dzieło trafiło do Muzeum Narodowego w Krakowie i jest prezentowane w domu artysty przy ul. Krupniczej.

(Zdjęcie ilustracyjne. Na fotografii malarz w roku 1935) / Narodowe Archiwum Cyfrowe/Shutterstock /

Po ponad 80 latach od zaginięcia odnaleziono i zidentyfikowano obraz "Powstanie warszawskie" Józefa Mehoffera, który trafił do Muzeum Narodowego w Krakowie.

Dzieło, będące tryptykiem przedstawiającym walki powstańcze i sceny symboliczne, zachowało się w dobrym stanie i jest prezentowane w domu artysty przy ul. Krupniczej.

Odkrycie uznano za sensację, potwierdzając istnienie jednej z ostatnich dużych prac wybitnego twórcy Młodej Polski.

Informację o odnalezieniu pracy, która ma formę tryptyku, przekazało w poniedziałek Muzeum Narodowe w Krakowie. Jak wyjaśnił dyrektor placówki, prof. Andrzej Szczerski, obraz został odnaleziony przez Beskidzkie Muzeum Rozproszone Diecezji Bielsko-Żywieckiej i przekazany do Krakowa jako depozyt. Dzieło zachowało się w dobrym stanie.

Fakt powstania płótna został opisany we wspomnieniach przez żonę Józefa Mehoffera, Jadwigę z Janakowskich, jednak jego dalsze losy i lokalizacja nie były znane. Historycy sztuki wiedzieli, że Mehoffer interesował się tematyką Powstania Warszawskiego, ale dopiero teraz potwierdzono istnienie i stan zachowania obrazu. Prof. Szczerski opowiedział, że to jedna z ostatnich dużych prac artysty, który zmarł w 1946 roku. Odkrycie obrazu określił mianem sensacji.

Tematem pracy walki powstańcze

Tryptyk przedstawia walki powstańcze na Starym Mieście w centralnej części oraz sceny alegoryczno-symboliczne po bokach.

Obraz powstał najprawdopodobniej pod koniec 1944 lub w 1945 roku, w domu artysty w Krakowie, pod wpływem relacji uczestników Powstania Warszawskiego. Po konserwacji dzieło ma wrócić na stałą ekspozycję w tym miejscu.

Józef Mehoffer (1869-1946) był jednym z najważniejszych artystów Młodej Polski i czołowym przedstawicielem symbolizmu. Jego dom przy ul. Krupniczej 26 od 1996 roku jest oddziałem Muzeum Narodowego w Krakowie.