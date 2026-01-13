Jak skrócić kolejki do specjalistów? Kiedy poznamy szczegóły wsparcia dla szpitali będących w trudnej sytuacji finansowej? Czy konsolidacja lecznic dojdzie do skutku? Jak dużo pieniędzy brakuje na ten rok w systemie ochrony zdrowia? Czy pod koniec roku będziemy mieli powtórkę z grudnia 2025 r.? Między innymi o to zapytamy minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grendę, która będzie gościem Porannej rozmowy w RMF FM. Zapraszamy!

Jolanta Sobierańska-Grenda / Andrzej Jackowski / PAP

Z Jolantą Sobierańską-Grendą porozmawiamy też o podwyżkach dla medyków, o tym, czy są potrzebne zmiany w składce zdrowotnej i czy potrzebna jest narodowa rezerwa leków. Poruszymy też temat opóźniającego się programu TOP Mama - czy pierwsze placówki trafią do niego w styczniu?

Zajmiemy się też propozycją zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych i tragiczną w skutkach pomyłką, do jakiej doszło w jednym z warszawskich szpitali. Pacjentka w ciąży trafiła do Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny przy ul. Madalińskiego, gdzie miała mieć wykonany planowy, rutynowy zabieg. Doszło jednak do błędu - pacjentce, zamiast tlenu, podano podtlenek azotu, w wyniku czego kobieta zmarła. Czy resort zdrowia jest w kontakcie ze stołecznym ratuszem, który miał przeprowadzić kontrole we wszystkich warszawskich szpitalach?

