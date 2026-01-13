Firma Mattel ogłosiła wprowadzenie na rynek pierwszej w historii lalki Barbie z autyzmem. Nowa postać ma na celu zwiększenie zrozumienia dla dzieci ze spektrum autyzmu, podkreślając znaczenie różnorodności. Zabawkę - jak podkreśla firma - stworzono "pod okiem społeczności autystycznej".

Mattel wprowadza lalkę Barbie z autyzmem / YouTube/zrzut ekranu / Shutterstock

Mattel, producent kultowych lalek Barbie, zaprezentował nową lalkę, która reprezentuje osoby ze spektrum autyzmu. To pierwsza taka inicjatywa w ponad 60-letniej historii marki. Firma podkreśla, że decyzja ta jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę uwzględniania różnorodności i promowania akceptacji wśród najmłodszych.

Przy tworzeniu nowej lalki Mattel współpracował z ekspertami oraz organizacjami wspierającymi osoby z autyzmem. Dzięki temu zabawka została zaprojektowana z myślą o autentyczności i wrażliwości na potrzeby dzieci ze spektrum. Firma podkreśla, że konsultacje miały kluczowe znaczenie dla właściwego przedstawienia postaci.

"Lalka, zaprojektowana pod kierunkiem Autistic Self Advocacy Network, pomaga poszerzyć horyzonty inkluzywności w dziale zabawek i poza nim, ponieważ każde dziecko zasługuje na to, by odnaleźć siebie w Barbie" - przekazał Jamie Cygielman, dyrektor w Mattel.

Lalka specjalnie zaprojektowana

Zespół projektantów dokonał pewnych wyborów, które miały pomóc w stworzeniu lalki, odzwierciedlającej doświadczenia, z którymi mogą utożsamiać się osoby ze spektrum autyzmu. Lalka Barbie cierpiąca na autyzm ma ruchome łokcie i nadgarstki, co umożliwia jej wykonywanie ruchów, które niektórzy członkowie społeczności autystycznej wykorzystują do przetwarzania informacji sensorycznych lub wyrażania podekscytowania.

Została zaprojektowana tak, aby spojrzenie jej oczu było lekko przesunięte w bok, co odzwierciedla sposób, w jaki niektórzy członkowie społeczności autystycznej unikają bezpośredniego kontaktu wzrokowego. Każda lalka sprzedawana jest z różowym spinnerem z klipsem na palec, słuchawkami z redukcją szumów i tabletem.

Mattel zwraca uwagę, że zabawa lalkami odgrywa istotną rolę w kształtowaniu postaw dzieci, a różnorodność wśród zabawek pomaga lepiej zrozumieć i akceptować odmienność.

Nowa lalka jest częścią kolekcji Fashionistas, w skład której wchodzą między innymi modele przedstawiające osoby z cukrzycą, na wózkach inwalidzkich czy wadami wzroku. Jak wyjaśnia Mattel takie lalki pozwalają dzieciom lepiej zrozumieć świat.