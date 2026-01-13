Jak w praktyce ma wyglądać pilotażowy program skróconego czasu pracy? Czy będzie się to wiązało ze zmniejszeniem zarobków? Co z reformą z Państwowej Inspekcji Pracy? Między innymi o to Michał Zieliński zapyta w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 prof. Sebastiana Gajewskiego, wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej z Nowej Lewicy. Zapraszamy!

Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej / Piotr Mazur / RMF24

Od 1 stycznia 2026 r. w firmach w Polsce ruszył oficjalny etap rządowego programu zakładającego skrócony czas pracy. Co zyskają pracodawcy i pracownicy na ewentualnych zmianach? Czy jest ryzyko mniejszych zarobków przez zatrudnionych?

W ostatnich dniach było głośno o reformie Państwowej Inspekcji Pracy. Zmiany zostały wstrzymane przez premiera Donalda Tuska. Co dalej z PIP? Czy będzie drugie podejście do reformy i jak ona mogłaby wyglądać?

Na rozmowę Michała Zielińskiego zapraszamy tuż po godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

