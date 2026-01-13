Samoloty uzbeckich i rosyjskich linii lotniczych - Uzbekistan Airways i Pobeda Airlines - "niebezpiecznie" zbliżyły się do siebie podczas lotu nad Kazachstanem - informuje tamtejsze ministerstwo transportu. Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako "poważny incydent lotniczy", przez co zostanie poddane specjalnemu dochodzeniu.

"Poważny incydent lotniczy" nad Kazachstanem z udziałem samolotów linii lotniczych Uzbekistan Airways i Pobeda Airlines (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

W sobotę 10 stycznia nad Kazachstanem doszło do "poważnego incydentu lotniczego".

Z informacji kazachskiego resortu transportu wynika, że doszło do "niebezpiecznego" zbliżenie się dwóch samolotów.

Chodzi o maszyny należące do uzbeckich i rosyjskich linii lotniczych - Uzbekistan Airways i Pobeda Airways.

Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

"10 stycznia, około godziny 5:42 (czasu lokalnego), doszło do incydentu lotniczego (...) podczas obsługi lotu PBD997 linii Pobeda Airlines na trasie Wnukowo-Samarkanda oraz lotu UZB9609 linii Uzbekistan Airways na trasie Termez-Moskwa" - podaje ministerstwo transportu Kazachstanu, cytowane przez portal Tengrinews.

Lot Pobeda Airlines o numerze PBD997 obsługiwany jest przez samolot Boeing 737. Z danych serwisu Flightradar24 wynika, że maszyna wystartowała z moskiewskiego lotniska Wnukowo 10 stycznia o godz. 00:55, a wylądowała w Samarkandzie o godz. 6:43 czasu moskiewskiego.

Natomiast lot Uzbekistan Airways o numerze UZB9609, obsługiwany przez Airbusa A320, rozpoczął się tego dnia w Termezie o godz. 2:16 czasu moskiewskiego, a zakończył nieco ponad cztery godziny później na wspomnianym lotnisku Wnukowo.

Kazachski resort transportu zaznacza, że zdarzenie zostało sklasyfikowane jako "poważny incydent lotniczy". To o tyle istotne, że tak sklasyfikowane przypadki podlegają obowiązkowemu dochodzeniu, do którego resort powołuje specjalną komisję. Dochodzenie nie powinno trwać dłużej niż trzy miesiące, chyba że konieczne będą dodatkowe analizy.

Co mówią Rosjanie?

Innego zdania są linie lotnicze Pobeda Airlines, które - za pośrednictwem biura prasowego - informują, że "nie było ryzyka niebezpiecznego zbliżenia się do innego samolotu".

Przewoźnik w komunikacie na Telegramie podkreśla, że kontroler ruchu lotniczego polecił załodze Boeinga 737 zmianę poziomu lotu. "Załoga samolotu wykonała manewr bezpiecznie, zgodnie z instrukcjami" - zaznaczono.

Choć Pobeda Airlines zapewnia, że tak naprawdę nic się nie stało, to śledztwo w sprawie incydentu wszczęła też Rosawiacja, czyli rosyjski regulator rynku lotniczego.