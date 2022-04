W woj. łódzkim 15 osób zatruło się denaturatem, spośród nich 11 zmarło – to ostatnie dane, jakimi dysponuje Sanepid. Inspektorzy zastrzegają jednak, że trwają badania zabezpieczonych próbek i nie ma pewności co do tego, że wszystkie te osoby spożyły denaturat z wadliwej partii.