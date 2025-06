O trzy godziny szybciej ma w przyszłym sezonie jechać pociąg z Warszawy do chorwackiej Rijeki. Przyspieszenie zapowiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Obecny czas przejazdu, przekraczający 19 godzin, jest uzależniony od remontów prowadzonych na trasie.

Pociąg nad chorwackie może ma przyspieszyć. Minister zapowiada (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Minister Dariusz Klimczak zapowiedział przyspieszenie o 3 godziny czasu przejazdu z Warszawy do chorwackiej Rijeki.

Ten, który wystartuje 27 czerwca, ma zająć 19 godzin.

Polityk wyjaśnił, że obecny czas przejazdu zależy m.in. od remontów, które są prowadzone w Słowenii.

Pociąg przejeżdża na swojej trasie przez 4 kraje.

Jak informowaliśmy wcześniej, w ciągu dwóch godzin sprzedano niemal 40 proc. biletów.

Minister Klimczak wyjaśnił, że obecny czas przejazdu pociągu do Chorwacji zależy od remontów, które są prowadzone w Słowenii. To był główny problem utworzenia tego pociągu, ponieważ przepustowość kolei w tym państwie stała pod znakiem zapytania. Druga sprawa to są remonty, które toczą się także w Polsce - wiemy, że w województwie śląskim mamy duże inwestycje - zauważył.

Z informacji, które przekazuje mi zespół PKP Intercity, wynika, że jesteśmy w stanie w następnym sezonie skrócić przejazd tego pociągu o trzy godziny - przekazał szef resortu infrastruktury.

Klimczak zapytany o to, czy pociąg w przyszłym rozkładzie ponownie będzie kursował w nocy, przekonywał, że wyjazd po południu i dojazd rano z możliwością przespania się w nocy to właściwa formuła. Oczywiście o tym decydują eksperci w Intercity, którzy mają naprawdę duże doświadczenie - zaznaczył.

"Jest mnóstwo nowych połączeń do miejsc, gdzie wypoczywają Polacy"

Chciałbym podkreślić, że Chorwacja jest dodatkiem. Podstawowym naszym zadaniem i to, nad czym przez ostatnie półtora roku pracujemy, to są pociągi - np. nowy wakacyjny rozkład jazdy, który jest rekordowy, bo to jest mnóstwo nowych połączeń do miejsc, gdzie wypoczywają Polacy - w góry, nad morze, na Mazury. Na tym się głównie koncentrujemy - dodał minister Klimczak.

Pierwszy kurs już 27 czerwca

Pierwszy skład do Chorwacji wyruszy z Warszawy w piątek 27 czerwca. Ceny na miejsca siedzące zaczynają się od 193 zł, a w kuszetce - od 301 zł. Pociąg IC Adriatic Express będzie kursował ze stolicy Polski do Rijeki cztery razy w tygodniu - we wtorki, czwartki, piątki i niedziele, a z Rijeki do Warszawy - w poniedziałki, środy, piątki i niedziele. Jego trasa wyniesie około 1240 kilometrów, co czyni ją jedną z najdłuższych tras kolejowych dostępnych w Europie. Podróż potrwa ponad 19 godzin.