30 mld zł "zaszyte w przetargach, które będą uruchamiane w tym roku" - zapowiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, odpowiadając na pytanie, co się obecnie dzieje z Centralnym Portem Komunikacyjnym. Pieniądze mają być przeznaczone m.in. na budowę terminala czy łącznika części kolejowej z terminalem. Rozmówca Grzegorza Sroczyńskiego zapowiedział, że pociągi w Polsce nie będą już trąbić przed wszystkimi przejazdami kolejowymi.

Wiceminister infrastruktury: 30 mld zł w tegorocznych przetargach na CPK Piotr Mazur / RMF FM

W tych miejscach pociągi nie będą już trąbić

Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak zapowiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM zmiany prawne dotyczące trąbienia pociągów przed przejazdami kolejowymi.

Obecnie pociągi trąbią przed wszystkimi przejazdami. W myśl nowych przepisów pociągi będą trąbić jedynie w miejscach, gdzie nie ma sygnalizacji, a jest jedynie znak "Stop".

Nasze analizy pokazują, że wszędzie tam, gdzie kierowca ma jasny sygnał, że zbliża się pociąg, nie musimy trąbić - powiedział Malepszak.

Wiceminister przyznał, że jeszcze ok. połowa przejazdów, ok. 5 tys., to przejazdy niestrzeżone.

Co się dzieje z CPK?

Budowa już ruszyła, w pierwszej kolejności w Łodzi - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Piotr Malepszak, pytany o obecną fazę prac przy budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wiceminister infrastruktury dopowiedział, że w Łodzi powstaje tunel kolei dużych prędkości.

Gość Grzegorza Sroczyńskiego poinformował, że w ramach przetargów, które będą uruchamiane w tym roku, państwo przeznaczy na CPK 30 mld zł.

To już będą przetargi na budowę (...) 5, 7, 10 mld zł dla budowy długich odcinków (kolei), nie czterokilometrowych, a trzydziesto- czy czterdziestokilometrowych. Samo lotnisko też jest w tym ujęte - mówił podsekretarz stanu.

Przetargi na lotniskową część mają dotyczyć terminala czy wspólnej części podziemnego dworca kolejowego z terminalem.

