W łódzkim ogrodzie zoologicznym powstanie nowoczesny, wielopoziomowy Pawilon Żywiołów. Inwestycja o wartości 120 mln zł ma być gotowa w 2029 roku i zaprezentuje, jak ziemia, woda, ogień i powietrze wpływają na życie zwierząt.

Dzień słonia w łódzkim zoo / Marian Zubrzycki / PAP

W ogrodzie zoologicznym w Łodzi powstanie wielopoziomowy kompleks Pawilon Żywiołów - poinformował w poniedziałek Urząd Miasta Łodzi.

Wkrótce zostanie ogłoszony konkurs architektoniczny na najlepszy projekt nowego pawilonu. Inwestycję realizuje Holding Łódź, do którego należą m.in. Miejski Ogród Zoologiczny i Aqua Park.

Obiekt ma prezentować, w jaki sposób żywioły - ziemia, woda, ogień i powietrze - kształtują życie zwierząt.

To będzie nowoczesny, wielopoziomowy kompleks, który połączy świat natury, edukację i niesamowite wrażenia. Zwiedzający odbędą podróż przez cztery żywioły - ziemię, wodę, ogień i powietrze - odkrywając, jak kształtują one życie na naszej planecie - zapowiedział prezes Holdingu Łódź Łukasz Goss.

W pawilonie zamieszkają m.in. wombaty, golce, manaty, arapaimy, pingwiny, żółwie, pazurkowce, czepiaki i tropikalne ptaki.

Zwierzęta będą prezentowane w środowiskach odpowiadających czterem żywiołom, takich jak podziemne nory, wodne głębiny, wulkaniczne krainy czy lodowe komnaty.

Czekamy na ciekawe projekty architektów; chcielibyśmy poznać je już w grudniu. Wizualizacje powinny przedstawiać zarys bryły budynku wkomponowany w nasz teren, oczywiście do tego koncepcja funkcjonalna rozrysowana na 3 floorplanach prezentujących poszczególne kondygnacje - powiedział Michał Gołędowski, dyrektor ds. hodowli i rozwoju łódzkiego zoo.

Inwestycja za 120 mln zł według planów ma być gotowa w 2029 r.

Pawilon Żywiołów będzie drugą znaczącą inwestycją w łódzkim zoo po otwartym w 2022 roku Orientarium, którego budowa kosztowała ponad 260 mln zł.

