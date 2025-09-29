Ulica Kościuszki w centrum Wrocławia czeka gruntowna przebudowa. W planach jest nie tylko powrót tramwajów po 27 latach przerwy, ale także nowe drogi rowerowe, zieleńce i nowoczesna infrastruktura dla pieszych. Realizacja inwestycji potrwa jednak kilka lat.

Na ul. Kościuszki wrócą tramwaje / Shutterstock

Powrót tramwajów po latach

Jedną z najważniejszych zmian będzie przywrócenie dwukierunkowej trasy tramwajowej na odcinku od Pułaskiego do Krakowskiej. Tramwaje regularnie kursowały tu do 1998 roku, a od 2011 torowisko wykorzystywano jedynie awaryjnie.

Nowa trasa o długości około kilometra połączy się z istniejącą siecią przez rozjazdy z ulicami Pułaskiego i Traugutta.

"Przywrócenie połączenia tramwajowego na Kościuszki pozwoli rozłożyć ruch tramwajowy w tej części miasta i odciąży przeciążoną ulicę Traugutta" - podkreślają władze miasta.





Kompleksowa modernizacja ulicy



Przebudowa obejmie nie tylko torowisko. Zaplanowano remont jezdni, budowę nowoczesnej infrastruktury dla pieszych i rowerzystów oraz brakującego odcinka drogi rowerowej na Krakowskiej.

Kluczowym elementem inwestycji będzie przebudowa sześciu skrzyżowań, w tym z ulicami Pułaskiego, Prądzyńskiego, Świstackiego, Zgodną, Więckowskiego oraz węzła Traugutta/Na Niskich Łąkach/Krakowska.

Dwa skrzyżowania zyskają nowoczesną sygnalizację świetlną.



W ramach inwestycji powstaną także nowe tereny zielone - zieleńce lub parki kieszonkowe pojawią się przy skrzyżowaniu Pułaskiego z Kościuszki, przy ul. Zgodnej oraz przy Krakowskiej.

Przebudowane zostanie oświetlenie uliczne, a wszystkie przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe zostaną doświetlone. Powstanie 10 nowych peronów komunikacji miejskiej oraz miejsca postojowe wzdłuż ulicy.



Na realizację inwestycji mieszkańcy będą musieli jednak trochę poczekać. Wrocławskie Inwestycje wybrały już wykonawcę projektu, który ma 18 miesięcy na przygotowanie pełnej dokumentacji technicznej i uzyskanie niezbędnych pozwoleń.

Wtedy będzie można ogłosić przetarg na realizację inwestycji, która potrwa przynajmniej kilka lat.