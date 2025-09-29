Naukowcy z Politechniki Gdańskiej pracują nad nowoczesnym pojazdem podwodnym TUKAN. Ma on służyć do wykrywania i identyfikacji min morskich oraz innych niebezpiecznych obiektów. Projekt może w przyszłości trafić na wyposażenie Marynarki Wojennej RP.
Prace nad pojazdem TUKAN rozpoczęły się w 2021 roku i mają zakończyć się w grudniu 2025 roku.
Projekt realizowany jest na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. Liderem rozwiązań technologicznych jest prof. Lech Rowiński.
Jak poinformował rzecznik uczelni Patryk Rosiński, wkrótce rozpoczną się pierwsze próby pojazdu na basenie modelowym Politechniki Gdańskiej. Następnie testy przeniosą się do ośrodka doświadczalnego w Iławie, gdzie TUKAN będzie sprawdzany na Jezioraku.
Następnie planujemy przenieść się do ośrodka doświadczalnego w Iławie, gdzie przetestujemy działanie TUKAN-a na Jezioraku. Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, kolejnym etapem będą testy na Bałtyku - zapowiedział prof. Jerzy Kowalski, kierownik projektu.
System TUKAN składa się z półautonomicznego pojazdu podwodnego, konsoli operatora oraz serwera z oprogramowaniem opartym na sztucznej inteligencji.
Urządzenie waży około 100 kg i może pracować na głębokości do 200 metrów. Wyposażone jest w sonar boczny i czołowy oraz kamerę.
System, dzięki algorytmom sztucznej inteligencji, sam oceni, który obiekt jest miną, niewybuchem bądź improwizowanym ładunkiem wybuchowym. Operator pojazdu będzie miał możliwość zweryfikować podpowiedź z systemu AI - wyjaśnił prof. Kowalski.
Projekt TUKAN otrzymał ponad 8,6 mln złotych grantu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wcześniej w laboratoriach uczelni powstały już systemy Głuptak, Ukwiał i Morświn, które są wykorzystywane przez Marynarkę Wojenną RP.