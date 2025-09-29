Naukowcy z Politechniki Gdańskiej pracują nad nowoczesnym pojazdem podwodnym TUKAN. Ma on służyć do wykrywania i identyfikacji min morskich oraz innych niebezpiecznych obiektów. Projekt może w przyszłości trafić na wyposażenie Marynarki Wojennej RP.

Naukowcy z PG tworzą pojazd do wykrywania min morskich / Politechnika Gdańska / Facebook

Prace nad pojazdem TUKAN rozpoczęły się w 2021 roku i mają zakończyć się w grudniu 2025 roku.

Projekt realizowany jest na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. Liderem rozwiązań technologicznych jest prof. Lech Rowiński.

Testy najpierw w laboratorium, potem na Bałtyku

Jak poinformował rzecznik uczelni Patryk Rosiński, wkrótce rozpoczną się pierwsze próby pojazdu na basenie modelowym Politechniki Gdańskiej. Następnie testy przeniosą się do ośrodka doświadczalnego w Iławie, gdzie TUKAN będzie sprawdzany na Jezioraku.

Następnie planujemy przenieść się do ośrodka doświadczalnego w Iławie, gdzie przetestujemy działanie TUKAN-a na Jezioraku. Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, kolejnym etapem będą testy na Bałtyku - zapowiedział prof. Jerzy Kowalski, kierownik projektu.

Zaawansowana technologia i sztuczna inteligencja

System TUKAN składa się z półautonomicznego pojazdu podwodnego, konsoli operatora oraz serwera z oprogramowaniem opartym na sztucznej inteligencji.

Urządzenie waży około 100 kg i może pracować na głębokości do 200 metrów. Wyposażone jest w sonar boczny i czołowy oraz kamerę.

System, dzięki algorytmom sztucznej inteligencji, sam oceni, który obiekt jest miną, niewybuchem bądź improwizowanym ładunkiem wybuchowym. Operator pojazdu będzie miał możliwość zweryfikować podpowiedź z systemu AI - wyjaśnił prof. Kowalski.



Projekt TUKAN otrzymał ponad 8,6 mln złotych grantu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wcześniej w laboratoriach uczelni powstały już systemy Głuptak, Ukwiał i Morświn, które są wykorzystywane przez Marynarkę Wojenną RP.