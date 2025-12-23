Psy ratownicze przeszukały gruzowisko po zawaleniu się budynku w Besiekierzu Nawojowym koło Łodzi. Czworonogi nie oznaczyły jednak żadnego miejsca, w którym pod gruzami mógłby znajdować się człowiek; efektów nie dało też użycie geofonów.

Katastrofa budowlana w Besiekierzu Nawojowym; strażacy przeczesują gruzowisko / Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu /

We wtorek około godziny 15:20 w Besiekierzu Nawojowym (pow. zgierski, woj. łódzkie) zawalił się budynek.

Służby natychmiast po przyjechaniu na miejsce zdarzenia rozpoczęły przeszukiwanie gruzowiska, bo osoba, która zadzwoniła na numer alarmowy, mówiła, że prawdopodobnie w zawalonym budynku przebywała jedna osoba.

Strażacy wykorzystują dostępny sprzęt do odgruzowania tego miejsca. Budynek - można powiedzieć - jest niemal całkowicie zawalony - mówił reporterce RMF FM Agnieszce Wyderce rzecznik prasowy Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Jędrzej Pawlak.

W kulminacyjnym momencie na miejscu zdarzenia pracowało 30 strażaków oraz ratownicy ze Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej Łódź. Na miejsce przetransportowano również trzy psy ratownicze. Czworonogi nie oznaczyły jednak żadnego miejsca, w którym pod gruzami mógłby znajdować się człowiek.

Pies ratowniczy przeszukujący gruzowisko w Besiekierzu Nawojowym / Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu /

Efektów nie dało też użycie geofonów służących do odnalezienia osób w gruzowisku. Dalsze działania strażaków mają koncentrować się zatem na odgruzowaniu obiektu.

Wiadomo, że strażacy spośród fragmentów gruzu wydobyli opaloną butlę z gazem, co może sugerować, że budynek zawalił się na skutek wybuchu butli z gazem.