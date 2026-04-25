"W związku z silnym wiatrem, który przechodzi nad Polską, służby podległe MSWiA pozostają w pełnej gotowości" - napisano w komunikacie wydanym przez MSWiA. Państwowa Straż Pożarna interweniowała w sobotę 126 razy, usuwając skutki wichur przechodzących nad Polską.

Strażacy interweniowali 126 razy w związku z wichurami szalejącymi nad Polską, fot. MSWiA/X

W sobotę obowiązują ostrzeżenia 1. i 2. stopnia przed silnym wiatrem na północy kraju oraz 1. stopnia w centralno-wschodniej Polsce wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenia obejmują 13 województw.

"Resort spraw wewnętrznych i administracji zapewnia, że służby na bieżąco reagują na zgłoszenia. (...) Strażacy usuwają głównie powalone drzewa oraz zabezpieczają uszkodzone elementy konstrukcyjne" - przekazało w komunikacie MSWiA.