"W związku z silnym wiatrem, który przechodzi nad Polską, służby podległe MSWiA pozostają w pełnej gotowości" - napisano w komunikacie wydanym przez MSWiA. Państwowa Straż Pożarna interweniowała w sobotę 126 razy, usuwając skutki wichur przechodzących nad Polską.

W sobotę obowiązują ostrzeżenia 1. i 2. stopnia przed silnym wiatrem na północy kraju oraz 1. stopnia w centralno-wschodniej Polsce wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenia obejmują 13 województw. 

"Resort spraw wewnętrznych i administracji zapewnia, że służby na bieżąco reagują na zgłoszenia. (...) Strażacy usuwają głównie powalone drzewa oraz zabezpieczają uszkodzone elementy konstrukcyjne" - przekazało w komunikacie MSWiA.

Alert RCB dla 3 województw

W sobotę obowiązuje również alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wysłany do odbiorców w północnej części województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego. Ponadto na noc z soboty na niedzielę i na niedzielę RCB wydało alert także przed prognozowanym silnym wiatrem dla części województwa małopolskiego (powiaty: brzeski, dąbrowski, gorlicki, miechowski, nowosądecki, Nowy Sącz, proszowicki, tarnowski i Tarnów).

"Zachowaj ostrożność podczas aktywności na zewnątrz. Nie przebywaj i nie parkuj pod drzewami i tablicami reklamowymi. Zabezpiecz przedmioty na balkonach i oknach" - ostrzega RCB.

Jednocześnie MSWiA zaznaczyła, że w niedzielę sytuacja pogodowa powinna zacząć się stabilizować. "Choć dzisiejsze zjawiska mogą zagrażać zdrowiu i mieniu, na jutro zapowiadane jest wyciszenie aury. Służby MSWiA będą pełnić dyżury i reagować adekwatnie do rozwoju wydarzeń tak długo, jak będzie to konieczne" - zapewnił resort.