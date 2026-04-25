Mieszkańcy Szczecina po raz kolejny ruszyli nad Odrę, by wspólnie zadbać o czystość rzeki. W tym roku najwięcej wyłowiono kapsli od butelek, ale w poprzednich latach zdarzały się rowery, hulajnogi elektryczne, a nawet sejf.

Sobotni poranek na szczecińskich Bulwarach upłynął pod znakiem społecznego zaangażowania i troski o środowisko. Mieszkańcy miasta stanęli ramię w ramię, by oczyścić Odrę z zalegających w niej odpadów. Akcja Czysta Odra organizowana jest w Szczecinie już od kilku lat i z każdą edycją przyciąga coraz większą liczbę uczestników.

Wspólna troska o środowisko

Przy pomocy magnesów neodymowych wyciągnięto z Odry rozmaite przedmioty. Najwięcej było kapsli od butelek, ale znaleziono też... śmietnik. To nie pierwsza taka akcja w mieście, a jej uczestnicy z roku na rok zaskakują się kolejnymi znaleziskami.

Reporterka RMF FM Anna Pałamar przypomniała, że w poprzednich latach uczestnicy wyciągali znacznie większe przedmioty. Zdarzały się hulajnogi elektryczne, elementy statków, rowery górskie, a nawet sejf.

Wydarzenie stało się nie tylko okazją do zadbania o rzekę, ale także do integracji lokalnej społeczności oraz promowania ekologicznych postaw. Organizatorzy podkreślają, że każda para rąk jest na wagę złota, a efekty wspólnej pracy są widoczne gołym okiem.