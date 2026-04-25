Karol Nawrocki ma niemal tyle samo zwolenników, co przeciwników - wynika z najnowszego sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski. Przy ocenach kluczowe znaczenie mają preferencje polityczne ankietowanych.

Karol Nawrocki

Najnowszy sondaż IBRiS: Wyborcy koalicji rządzącej oceniają prezydenta niemal wyłącznie negatywnie, podczas gdy przedstawiciele prawicy - w większości pozytywnie.

Według sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski prezydenturę Karola Nawrockiego pozytywnie ocenia 47 proc. respondentów, zaś negatywnie 49,5 proc. "Zdecydowanie pozytywnie" - 28 proc. pytanych, zaś "raczej pozytywnie" - 19 proc.

Z kolei "zdecydowanie negatywną" ocenę wyraziło 31,8 proc. badanych, zaś "raczej negatywną" - 17,7 proc. Zdania nie miało 3,5 proc. badanych.

"Analiza wyników przez pryzmat sympatii partyjnych obnaża ogromną polaryzację społeczeństwa" - ocenia Wirtualna Polska.

Sondaż poparcia dla Karola Nawrockiego. Kluczowe preferencje polityczne

Spośród wyborców koalicji rządzącej 97 proc. ocenia prezydenturę negatywnie - z czego 70 proc. "zdecydowanie negatywnie", zaś 27 proc. "raczej negatywnie".

"Raczej pozytywnie" prezydenturę oceniło 3 proc. wyborców rządzącej koalicji, nikt nie wyraził oceny zdecydowanie pozytywnej.

Z kolei wśród wyborców opozycji - PiS-u, obu Konfederacji oraz Razem - prezydent uzyskał 80 proc. ocen pozytywnych, z czego 56 proc. "zdecydowanie pozytywnych" i 24 proc. "raczej pozytywnych". W tej grupie łącznie ocen negatywnych było 16 proc., zaś 4 proc. pytanych nie miało zdania.

Prezydent Nawrocki może liczyć na kredyt zaufania także u wyborców obu Konfederacji - tutaj pozytywne noty wystawiło mu łącznie 71 proc. badanych, a nikt nie zdecydował się na ocenę zdecydowanie negatywną.

"W grupie pozostałych wyborców głowa państwa odnotowuje 53 proc. ocen pozytywnych przy 38 proc. głosów krytycznych" - dodano.

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 10-12 kwietnia 2026 r., metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych oraz ankiet internetowych, na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.