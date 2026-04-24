Ponad 18 ton nielegalnego tytoniu o wartości blisko 18,7 mln zł zabezpieczyli funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej, Centralnego Biura Śledczego Policji i policjanci z Radomia podczas akcji przeprowadzonej w województwie łódzkim. W sprawie zatrzymano dwóch Polaków, w tym jednego poszukiwanego listem gończym.

Przestępczy proceder na ogromną skalę

Siedem lokalizacji na terenie województwa łódzkiego zostało przeszukanych przez funkcjonariuszy KAS, CBŚP oraz policjantów z Radomia.

Akcja była elementem śledztwa dotyczącego przestępczości akcyzowej. W jej trakcie ujawniono i zabezpieczono ponad 18 ton tytoniu do palenia bez wymaganej akcyzy, a także 17 kg suszu, ponad 4 tony pyłu tytoniowego i ponad tonę odpadów poprodukcyjnych.

Magazyny, sklep spożywczy i fałszywe firmy

Podczas działań służby natrafiły na różne metody ukrywania nielegalnego towaru. W jednym z miejsc funkcjonariusze zastali mężczyznę, który tłumaczył się, że prowadzi firmę zajmującą się sprzedażą i magazynowaniem mebli.

W innej lokalizacji obecny był administrator nieruchomości, który wyjaśnił, że magazyny wynajmowane są osobom trzecim. Tam również znaleziono nielegalne wyroby tytoniowe – zarówno gotowy tytoń do palenia, jak i susz, pył oraz odpady poprodukcyjne.

Nielegalny tytoń znaleziono także na zapleczu sklepu spożywczego. Do jego przechowywania przyznała się osoba prowadząca placówkę.

Zatrzymania i zarzuty

W wyniku akcji zatrzymano dwóch obywateli Polski, w tym jednego poszukiwanego listem gończym. Obaj usłyszeli zarzuty uchylania się od opodatkowania. W ramach toczącego się śledztwa zarzuty związane z nielegalnym obrotem tytoniem przedstawiono łącznie trzem osobom.

Szacuje się, że wartość zabezpieczonego tytoniu wynosi niemal 18,7 mln zł

