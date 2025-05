Prace na A2 obejmą też wymianę nawierzchni ścieralnej na całej długości trasy od Strykowa do Konotopy, likwidację punktów poboru opłat oraz wymianę nawierzchni i oświetlenia na węźle Łódź Północ, a wszystko nie tylko z zachowaniem przejezdności, ale z maksymalną możliwą przepustowością na całej długości remontowanego odcinka.

Ważne informacje dla kierowców

Żeby zmniejszyć utrudnienia GDDKiA chce przed rozpoczęciem przebudowy A2 zapewnić trasy alternatywne dla remontowanego odcinka.

W planach jest remont drogi ekspresowej S8 na odcinku od Studzianek do Piotrkowa, co pozwoli objechać A2 korzystając z trasy Warszawa - Katowice, a oddanie do użytku odcinków trasy S7 w okolicach Płońska da kierowcom jadącym od strony Gdańska alternatywę dla trasy A1 - A2 i ominięcia remontowanego odcinka autostrady.

Odcinek A2 między Łodzią i Warszawą jest jednym z najbardziej obciążonych odcinków dróg w kraju.

Na poszczególnych odcinkach w zależności od lokalizacji miejsca i pory trasą przemieszcza się od 50 do 100 tys. pojazdów na dobę.