W przyszłym roku GDDKiA planuje oddać do użytku ok. 400 km nowych dróg, w tym ponad 67 km autostrady A2 między Siedlcami a Białą Podlaską - poinformował p.o. generalnego dyrektora GDDKiA Paweł Woźniak. Przyszłoroczne przetargi mają mieć wartość 12-13 mld zł - dodał.

Zdjęcie ilustracyjne / Piotr Molecki / East News

Woźniak przekazał na konferencji prasowej, że w 2025 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) planuje zakończyć budowy i oddać do użytkowania ok. 400 kilometrów nowych dróg.

Między innymi jest 67 km autostrady A2 między Siedlcami a Białą Podlaską, blisko 37 km drogi ekspresowej S1 w województwie śląskim. Ponadto obwodnica Metropolii Trójmiejskiej w ciągu drogi ekspresowej S7 wraz z obwodnicą Żukowa, która stanowi 38 km, a także ponad kilkanaście obwodnic między innymi Opatowa, Suchowoli i Wąchocka. To jest plan minimum, który chcemy zrealizować - powiedział szef GDDKiA.

Z kolei w planie przyszłorocznych przetargów GDDKiA są inwestycje dotyczące ok. 330 km dróg, w tym związane z rozbudową autostrady A2 Łódź - Warszawa, budową brakujących odcinków S17 między Lublinem i Hrebennem, odcinków S19 Via Carpatia na terenie województwa mazowieckiego.

Woźniak poinformował dziennikarzy, że wartość przetargów ogłoszonych w przyszłym roku przez GDDKiA wyniesie 12-13 mld zł.

W poniedziałek otwarcie kolejnych odcinków S7 i S52

Szef GDDKiA poinformował też, że na koniec 2024 r. kierowcy będą korzystać z ponad 5200 km dróg szybkiego ruchu, w tym blisko 1885 km autostrad i niemal 3321 km dróg ekspresowych.

Ten wynik osiągniemy już w najbliższy poniedziałek, gdy oddamy do ruchu ponad 12 km drogi ekspresowej S52, czyli Północnej Obwodnicy Krakowa, oraz ponad 13-kilometrowy odcinek S7 Widoma - Kraków. Tym samym Warszawa i Kraków uzyskają bezpośrednie, ekspresowe połączenie drogowe. Wliczając te dwa fragmenty dróg ekspresowych w woj. małopolskim, 2024 rok zakończymy z wynikiem 18 oddanych odcinków o łącznej długości niemal 156 km - stwierdził Woźniak.

Dodał, że w tym roku GDDKiA podpisała 36 umów na odcinki o długości 456,5 km i wartości prawie 19 mld zł. 27 umów dotyczy dróg ekspresowych o długości 395,6 km i wartości blisko 17,5 mld zł, a dziewięć umów podpisano na realizację obwodnic o długości 60,9 km i wartości ponad 1,4 mld zł.

GDDKiA ogłosiła ponadto w tym roku przetargi na realizację 28 odcinków o długości niemal 289 km. Obejmują one siedem odcinków dróg szybkiego ruchu (fragment autostrady A2 i sześć odcinków dróg ekspresowych S6, S10 i S11) o długości ponad 93 km. Ogłoszono też przetargi na 19 obwodnic lub rozbudów o łącznej długości ok. 169 km i dwa odcinki strategicznej drogi krajowej do elektrowni jądrowej o łącznej długości ponad 26 km.

"Plan przetargów na ten rok zrealizowaliśmy w 125 proc."

Woźniak podkreślił, że w 2024 r. udało się zrealizować szereg działań, które nie były ujęte w tegorocznym planie.

Oddanie do ruchu autostrady A2 Groszki - Siedlce Zachód pierwotnie było planowane na wiosnę 2025 r. 17 grudnia br. ogłosiliśmy przetargi na realizację trzech odcinków drogi ekspresowej S6 Zachodniej Obwodnicy Szczecina. Dwa z nich planowaliśmy "warunkowo", a trzeci (obejmujący najdłuższy tunel w Polsce o długości 5 km) nie był w ogóle planowany na ten rok. W planach nie były też ujęte wspomniane już dwa przetargi na nową drogę krajową do pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Plan przetargów na ten rok zrealizowaliśmy więc w 125 proc. - stwierdził.

Szef GDDKiA przekazał też, że w 2024 r. ogłoszono 89 przetargów na prace związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD). Ich łączna wartość to niemal 400 mln zł. Inwestycje będą realizowane w ramach Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024 (PBID).

Dodał, że w tym roku GDDKiA zakończyła realizację 269 zadań z PBID o łącznej wartości 650 mln zł. Obejmują one m.in. budowę chodników, ciągów pieszo-rowerowych, sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych, zatok autobusowych czy azyli. Najwięcej zadań dotyczy doświetleń przejść dla pieszych.

W 2024 r. GDDKiA doświetliła 3830 przejść, a od startu programu jest to już łącznie 7258 miejsc.