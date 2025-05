Ponad promil alkoholu w organizmie miała 69-letnia kobieta, która przyjechała odebrać z przedszkola swojego wnuka w Ścinawie w woj. dolnośląskim. Okazało się, że babcia dziecka nie miała uprawnień do kierowania pojazdami. Została zatrzymana przez policjantów. Dzieckiem zaopiekowały się pracownice placówki do czasu odebrania go przez matkę.