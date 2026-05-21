Minister energii ogłosił nowe maksymalne ceny paliw. Będą one obowiązywać na stacjach benzynowych w Polsce w piątek 22 maja.

W piątek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,48 zł, benzyny 98 - 7,06 zł, a oleju napędowego - 6,91 zł - wynika z czwartkowego obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że ceny maksymalne benzyny 95 i diesla spadną w stosunku do czwartku, a cena benzyny 98 się nie zmieni.

W czwartek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,50 zł, benzyny 98 - 7,06 zł, a oleju napędowego - 6,97 zł. Natomiast 31 marca, pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

Następne obwieszczenie ministra energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w piątek i określi ceny na sobotę, niedzielę i poniedziałek.