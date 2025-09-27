Do groźnej kraksy doszło w sobotę po godzinie 13:00 w Łodzi. Na skrzyżowaniu Włókniarzy i Mickiewicza tramwaj zderzył się z autobusem komunikacji miejskiej. Jedna osoba została przewieziona do szpitala. Są utrudnienia w ruchu drogowym.

Tramwaj w Łodzi (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

Rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi nadkom. Aneta Sobieraj, poinformowała, że tramwaj i autobus MPK zderzyły się w sobotę, ok. godz. 13:30 w pobliżu skrzyżowania w okolicy dworca Łódź Kaliska. Jedna osoba, pasażerka tramwaju, trafiła do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - przekazała rzeczniczka.

Wiadomo, że w wypadku uczestniczył tramwaj linii nr 8 i autobus linii nr 80A.

Początkowo na dolegliwości uskarżał się też motorniczy, ale po opatrzeniu na miejscu przez służby medyczne okazało się, że nie wymagał hospitalizacji. Nadkom. Sobieraj poinformowała, że kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi.

Utrudnienia w ruchu po zderzeniu autobusu z tramwajem

Przyczyny wypadku wyjaśnia policja.

Na miejscu wypadku nadal pracują służby, w związku z czym występują utrudnienia w ruchu. Tramwaje kierowane są objazdem i mogą być opóźnione. Linia 8 od przystanku Piotrkowska Centrum jeździ al. Kościuszki, następnie ul. Zachodnią, Limanowskiego i wraca na swoją trasę. Ruch w miejscu wypadku zostanie wznowiony za zgodą służb miejskich.

Uruchomiono autobusową komunikację zastępczą.