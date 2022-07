Łódź jest pierwszym miastem, w którym można oglądać rzeźbę wyróżnioną na festiwalu we francuskim Montpellier. Jej autorem jest zdolny, młody projektant Alek Rokosz. Jego uniwersalny projekt, to keloskop, czyli rodzaj wielkiego zwierciadła, w którym odbija się niebo. I nie tylko.

Keloskop dostępny jest do końca lipca w parku Pałacu Poznańskiego w Łodzi / MMŁ /

Keloskop (łac. caelum - niebo) to instalacja artystyczna wykorzystująca lustro ze stali nierdzewnej, które odzwierciedla najmniejsze zmiany w otoczeniu. Tafla jest pochylona w sposób umożliwiający łatwą obserwację nieba, a sama instalacja jest interaktywna - zwiedzający o własnych siłach mogą wprawić w obrót urządzenie w celu zbadania fragmentu nieboskłonu wedle własnego uznania.

Rzeźba-fontanna

Nie tylko niebo jest obiektem obserwacji. Lustrzane odbicie daje też interesującą perspektywę do przyjrzenia się otaczającej architekturze. A jest co oglądać, bo rzeźba znajduje się w parku Pałacu Poznańskiego.

Pałacowy ogród kwitnie i staje się kolejną atrakcją naszego Muzeum - mówi dyrektor Muzeum Miasta Łodzi, Magda Komarzeniec.

Cytat Od kilku tygodni możemy podziwiać odrestaurowaną rzeźbę-fontannę, a teraz do końca lipca na dziedzińcu pojawi się keloskop. Jest nam niezmiernie miło, że to właśnie Łodź jest pierwszym miastem w Polsce, w którym będzie można z niego skorzystać. Szczególnie, że pałac jest niezwykle ciekawym obiektem, również pod względem architektonicznych detali - stwierdzi dyrektor.

Keloskop został wyróżniony na 16. Festiwalu Żywej Architektury w Montpellier we Francji. Aktualnie przez kilka tygodni dostępny jest na zabytkowym dziedzińcu Muzeum Miasta Łodzi. We Francji praca Alka Rokosza była eksponowana na dziedzińcu honorowym Ecole de Medecine, najstarszej uczelni medycznej na świecie.

Niesamowite było oglądać interakcję zwiedzających z Keloskopem. Niektórzy bardzo niepewnie podchodzili do instalacji i trzeba ich było zachęcać do obrotu zwierciadłem. Myślę, że wynika to z długiej historii zakazu dotykania sztuki i traktowania dzieł jako najwyższe świętości - relacjonuje projektant.

Keloskop przełamuje stereotyp

Keloskop ma również za zadanie przełamywać ten stereotyp, pozwolić ludziom na swobodną interakcję z rzeźbą i bezpośredni wpływ na to, co odbija. Jury festiwalowe pochwaliło Keloskop nie tylko za poetyckość instalacji, ale także jej wysoką jakość wykonania.

Wracam do domu szczęśliwy, że choć na kilka dni udało się przychylić nieba mieszkańcom Montpellier - podsumowuje Alek Rokosz. Teraz czas na Łódź i Kraków.

Ogród Pałacu Poznańskiego można zwiedzać w ramach biletu do muzeum lub jedynie za złotówkę w przypadku zwiedzania samego dziedzińca i ogrodu.