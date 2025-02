Zimowe wakacje pełne przyrodniczych atrakcji w Ogrodzie Botanicznym i Palmiarni w Łodzi. Na każdy dzień ferii przygotowano coś ciekawego. To szereg warsztatów, prelekcji i wycieczek z przewodnikami.

Łódzka Palmiarnia / Roman Zawistowski / PAP

Zimowe ferie w łódzkim Ogrodzie Botanicznym zapowiadają się atrakcyjnie dla wszystkich miłośników przyrody. Uczestnicy będą mieli okazję zgłębić tajniki tworzenia własnego papieru, odkryć sensoryczny świat owoców i nasion oraz wyruszyć na edukacyjne wycieczki po ogrodzie.

Ponadto organizowane będą zajęcia tematyczne, podczas których uczestnicy poznają "Owady Ogrodu Botanicznego", "Ptaki w naszym Ogrodzie" czy nauczą się rozpoznawać "Drzewa i krzewy".

Zapisy na zimowe atrakcje ruszyły w poniedziałek (3 lutego), a liczba miejsc jest ograniczona. Mateusz Raczyński z działu edukacji Ogrodu Botanicznego podkreśla, że zajęcia adresowane są zarówno do grup zorganizowanych, jak i osób indywidualnych.

Ferie zielone będą miały swoją kontynuację w Palmiarni, gdzie zaplanowano m.in. warsztaty na temat pielęgnacji roślin domowych, lekcje dotyczące roślin dla zapominalskich, a także prelekcje i wycieczki poświęcone egzotycznym roślinom. To doskonała okazja do przeniesienia się do kolorowego świata tropików, nawet podczas zimowej aury za oknem.

Zapisy na zajęcia w Palmiarni również rozpoczęły się 3 lutego. Zainteresowani mogą zgłaszać swoje uczestnictwo drogą mailową.