Ewakuacja centrum handlowego Port Łódź. W sumie budynek opuściło kilkaset osób. Nikomu nic się nie stało.
Kilkaset osób zostało ewakuowanych z centrum handlowego Port Łódź przy ulicy Pabianickiej.
Powodem był pożar, który na szczęście okazał się niegroźny.
Służby szybko opanowały sytuację i nikomu nic się nie stało.
Zadziałał bezbłędnie system sygnalizacji pożaru, który wykrył pożar, zaalarmował straż, do tego zabrzmiał komunikat o ewakuacji wszystkich osób będących na terenie centrum, jak również zadziałała instalacja tryskaczowa - przekazał kpt. Łukasz Górczyński ze straży pożarnej.
Po zakończeniu akcji strażacy dokładnie sprawdzili cały obiekt, aby wykluczyć jakiekolwiek zagrożenie.
Przyczyny pojawienia się ognia będą wyjaśniane przez odpowiednie służby.
