Ewakuacja centrum handlowego Port Łódź. W sumie budynek opuściło kilkaset osób. Nikomu nic się nie stało.

/ Shutterstock

Kilkaset osób zostało ewakuowanych z centrum handlowego Port Łódź przy ulicy Pabianickiej.

Powodem był pożar, który na szczęście okazał się niegroźny.

Służby szybko opanowały sytuację i nikomu nic się nie stało.

Zadziałał bezbłędnie system sygnalizacji pożaru, który wykrył pożar, zaalarmował straż, do tego zabrzmiał komunikat o ewakuacji wszystkich osób będących na terenie centrum, jak również zadziałała instalacja tryskaczowa - przekazał kpt. Łukasz Górczyński ze straży pożarnej.

Po zakończeniu akcji strażacy dokładnie sprawdzili cały obiekt, aby wykluczyć jakiekolwiek zagrożenie.

