W zakładce "Live News" na stronie internetowej Białego Domu, gdzie zwykle można znaleźć transmisje na żywo z przemówień Donalda Trumpa, w czwartek przez kilka minut "wisiało" nietypowe nagranie. Na razie nie wiadomo, czy witryna została zhakowana, czy nastąpiła zwykła pomyłka.

W czwartek po wejściu w zakładkę "Live News" na stronie internetowej Białego Domu przez osiem minut można było oglądać transmisję na żywo, podczas której Matt Farley, posługujący się nickiem @RealMattMoney, odpowiadał na pytania dotyczące finansów osobistych.

Agencja Associated Press, która poinformowała o incydencie, zaznaczyła, że nagranie było fragmentem ponad dwugodzinnej transmisji na żywo, którą wówczas prowadził twórca.

To o tyle nietypowe zdarzenie, że zazwyczaj we wspomnianej zakładce transmitowane są przemówienia prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa.

Na razie nie wiadomo, dlaczego fragment zewnętrznej transmisji na żywo pojawił się na stronie Białego Domu. Nie można wykluczyć, że witryna została zhakowana.

Mogła to też być zwykła pomyłka - któryś z administratorów mógł przypadkowo udostępnić link do nagrania. Biały Dom oświadczył, że "jest świadomy" incydentu i "bada sprawę".

Twórca nie wie, co się stało

Sam zainteresowany, Matt Farley, w komentarzu dla AP stwierdził, że nie ma pojęcia, co się stało.

"Gdybym wiedział, że mój stream stanie się tak publiczny, ubrałbym się trochę ładniej i poruszałbym kilka bardziej konkretnych tematów. Prawdopodobnie nie dotyczyłby on finansów osobistych" - napisał.