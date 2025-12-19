W zakładce "Live News" na stronie internetowej Białego Domu, gdzie zwykle można znaleźć transmisje na żywo z przemówień Donalda Trumpa, w czwartek przez kilka minut "wisiało" nietypowe nagranie. Na razie nie wiadomo, czy witryna została zhakowana, czy nastąpiła zwykła pomyłka.

Na stronie internetowej Białego Domu pojawiło się nietypowe nagranie (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

W czwartek po wejściu w zakładkę "Live News" na stronie internetowej Białego Domu przez osiem minut można było oglądać transmisję na żywo, podczas której Matt Farley, posługujący się nickiem @RealMattMoney, odpowiadał na pytania dotyczące finansów osobistych.

Agencja Associated Press, która poinformowała o incydencie, zaznaczyła, że nagranie było fragmentem ponad dwugodzinnej transmisji na żywo, którą wówczas prowadził twórca.

To o tyle nietypowe zdarzenie, że zazwyczaj we wspomnianej zakładce transmitowane są przemówienia prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa.