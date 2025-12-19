Pracownicy paryskiego Luwru opowiedzieli się w piątek za zakończeniem akcji strajkowej, co umożliwiło otwarcie muzeum w zwykłym trybie. Związki zawodowe przekazały, że za zakończeniem strajku głosowano, by ożywić negocjacje z ministerstwem kultury.

Strajk w paryskim Luwrze na razie zakończony / Ait Adjedjou Karim/ABACA/Abaca / PAP/Abaca

Pracownicy paryskiego Luwru zdecydowali w piątek o zakończeniu akcji strajkowej, co pozwoliło na ponowne otwarcie muzeum w normalnym trybie.

Związki zawodowe podkreśliły, że decyzja o zakończeniu strajku ma na celu ożywienie negocjacji z ministerstwem kultury.

W poniedziałek, w pierwszym dniu protestu, Luwr był całkowicie zamknięty, a w kolejnych dniach działał tylko częściowo.

W piątek wszystkie sale muzeum zostały udostępnione zwiedzającym, których liczba tradycyjnie wzrasta pod koniec roku.

Przedstawiciel związków zawodowych CGT Christian Galani powiedział, że w negocjacjach z ministerstwem kultury "jest jeszcze pole manewru".

Resort obiecał, że wycofa się z obniżki dotacji dla Luwru. Natomiast obietnice dotyczące wynagrodzeń i naboru dodatkowych pracowników związkowcy uznali za jeszcze niewystarczające. Dalsze decyzje związki podejmą 5 stycznia.

Pracownicy Luwru skarżą się na niedobór personelu, zwłaszcza w działach recepcji i nadzoru.

Protesty przypadły na trudny moment, gdy Luwr wciąż boryka się ze skutkami spektakularnego włamania z października br. Muzeum musi wdrożyć działania naprawcze i zmierzyć się z pytaniami o zaniedbania, które umożliwiły kradzież.