Prezydent Rosji Władimir Putin podczas dorocznej konferencji prasowej i sesji pytań zapewnił, że Rosja wyeliminuje wszelkie zagrożenia wobec obwodu królewieckiego, jeśli takie się pojawią. Putin zapewnił, że wszelkie próby ingerencji w rosyjską eksklawę spotkają się ze zdecydowaną odpowiedzią, łącznie z konfliktem zbrojnym na "niespotykaną dotąd skalę".

Doroczna konferencja prasowa Władimira Putina / IMAGO/Sergey Bobylev/Imago Stock and People/East News / East News

Putin ostrzega Europę przed konfliktem na "niespotykaną skalę", jeśli zostanie zablokowany tranzyt do rosyjskiego obwodu królewieckiego.

Litwa rozważała zamknięcie tranzytu do Królewca dla bezpieczeństwa kraju.

Unijne sankcje ograniczają przewóz niektórych towarów do Królewca, ale tranzyt nadal jest dozwolony na mocy porozumienia UE z Rosją.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl

W odpowiedzi na pytanie dotyczące ewentualnej blokady obwodu królewieckiego prezydent Rosji podkreślił, że Moskwa jest gotowa zareagować zdecydowanie. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Jeśli jednak pojawią się takie zagrożenia, zniszczymy je - powiedział Władimir Putin.

Putin przekazał, że tego rodzaju działania doprowadzą do "niespotykanej dotąd eskalacji" i mogą przerodzić się w konflikt zbrojny na szeroką skalę.

Kaliningrad pod presją sankcji

Słowa Putina mogą dotyczyć propozycji Litwy z listopada. Minister spraw zagranicznych Kęstutis Budrys poinformował wówczas, że Wilno jest gotowe do zamknięcia tranzytu do i z rosyjskiego obwodu, jeśli będzie to konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa kraju.

Litwa zamykała granicę z Białorusią po tym, jak dziesiątki balonów przemytniczych naruszyły litewską przestrzeń powietrzną, powodując m.in. wstrzymanie lotów na lotniskach w Kownie i Wilnie.

Nikt nie może ograniczać litewskich środków bezpieczeństwa narodowego ani tego, co zdecydujemy, by zapobiec zagrożeniom, chronić obywateli, suwerenności i integralności terytorialnej. Jeśli zajdzie taka potrzeba, podejmiemy wszelkie niezbędne działania - powiedział Budrys.

Obecnie rosyjskie pociągi towarowe i pasażerskie oraz ruch drogowy mogą przejeżdżać przez Litwę do i z Królewca na mocy porozumienia między UE a Moskwą. Po inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku Litwa zaczęła wdrażać unijne sankcje na przewóz towarów, co Moskwa określiła jako blokadę. Wilno zaznacza jednak, że restrykcje nie dotyczą (na razie) tranzytu do rosyjskiej eksklawy. Unijne sankcje wprowadziły limity na przewóz niektórych towarów koleją, a transport objęty restrykcjami może odbywać się wyłącznie w ramach przyznanych przez UE kwot.

Władze Litwy podkreślają, że zamknięcie tranzytu dla obwodu królewieckiego byłoby "najbardziej złożonym i prawnie skomplikowanym" krokiem i obecnie nie jest rozważane. Dodają jednak, że sytuacja bezpieczeństwa może wymagać podjęcia najbardziej drastycznych kroków.

W odpowiedzi na ograniczenia rosyjskie władze zdecydowały się zwiększyć transport morski do Królewca przez Bałtyk, m.in. poprzez rozbudowę połączeń promowych na trasie Ust-Ługa-Kaliningrad.