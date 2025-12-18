Naszpikowane elektroniką coraz popularniejsze auta z Chin to zagrożenie dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej i Polski - pisze "Rzeczpospolita". Powołuje się przy tym na raport Ośrodka Studiów Wschodnich.

Technologie, w które wyposażane są nowoczesne chińskie auta, zbierają mnóstwo danych (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

"Zalew Europy elektrycznymi, ‘inteligentnymi’ pojazdami to ryzyko inwigilacji, a nawet działań dywersyjnych - auta monitorujące otoczenie i zbierające dane to realne zagrożenie, zwłaszcza gdy informacje trafiają za granicę. Ośrodek Studiów Wschodnich (OSW), który to zbadał, przekonuje, że takie auta mogą ‘szpiegować’ dla Pekinu, a pośrednio dla Moskwy" - czytamy w artykule.

Jak pisze "Rzeczpospolita", technologie, w które wyposażane są nowoczesne chińskie auta, zbierają mnóstwo danych. Kamery i LiDAR-y (technologie mapowania) mogą tworzyć trójwymiarowe mapy (baz wojskowych i infrastruktury) i śledzić ruchy wojsk. "Jest możliwość zdalnego przejęcia kontroli nad autami, a w efekcie ryzyko blokowania dróg" - pisze "Rzeczpospolita".

Tomasz Siemoniak, koordynator służb specjalnych, podkreślił w rozmowie z "Rzeczpospolitą", że sprawa ta ma poważny charakter i jest dostrzegana przez rząd. Jak zaznaczył, wiodącą rolę odgrywają w niej Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Cyfryzacji.