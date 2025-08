11 sierpnia w Łodzi ruszą badania sejsmiczne dotyczące geotermalnego potencjału miasta. Według szacunków taka forma pozyskania energii może zaspokoić nawet 15 proc. zapotrzebowania Łodzi.

11 sierpnia w Łodzi ruszą badania sejsmiczne dotyczące geotermalnego potencjału miasta. / Łódź.pl / Materiały prasowe

Poszukiwania źródeł energii cieplnej pod Łodzią

Celem projektu jest wykorzystanie odnawialnej energii geotermalnej w łódzkim systemie ciepłowniczym. Najpierw trzeba jednak sprawdzić, jaki jest rzeczywisty geotermalny potencjał Łodzi. Badania zostaną przeprowadzone na trzech trasach o długości łącznie ok. 160 km.

Jak twierdzi prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, miasto nie poniesie w związku z tym żadnych kosztów.

Geotermia to nie tylko czysta, lokalna energia, ale także szansa na większą niezależność energetyczną i bezpieczeństwo dostaw ciepła dla łodzian. Jesteśmy przekonani, że inwestycje w odnawialne źródła energii to najlepsza droga do budowania nowoczesnego, przyjaznego środowisku miasta. To także istotny krok na drodze do osiągnięcia przez miasto celu, jaki sobie postawiliśmy - neutralności klimatycznej - poinformowała prezydent Zdanowska.

Jak przebiegną badania?

Badania potrwają około 4 tygodni. Następnie geolodzy przeanalizują dane i opracują szczegółowe mapy geologiczne, które zostaną wykorzystane do dalszych prac.

Już od połowy sierpnia na łódzkich ulicach nocami będą pojawiać się wibrosejsy, czyli specjalistyczne pojazdy wielkości śmieciarki. Przejadą one po trzech zaplanowanych trasach i w kolejnych punktach pomiaru wyślą krótkotrwałe wibracje w głąb ziemi. Będą one odbierane przez tzw. geofony, czyli urządzenia, które wcześniej zostaną umieszczone wzdłuż tras przejazdu. Geofony zarejestrują sygnały, które posłużą do stworzenia mapy geologicznej wnętrza ziemi.

Przedstawiciele miasta oraz zaangażowanych w projekt firm zapewniają, że badania sejsmiczne są w pełni bezpieczne dla mieszkańców i otoczenia. Częstotliwość krótkotrwałych wibracji jest bowiem zbyt niska, aby miała jakikolwiek wpływ na budynki. Badanie będzie cały czas ściśle monitorowane przez zespół specjalistów.

Osoby mieszkające w pobliżu tras będą mogły usłyszeć pojazdy i poczuć krótkotrwałe wibracje przez maksymalnie 20 sekund. Po około 10-20 minutach pojazdy przejadą do kolejnego punktu pomiaru. Pomiary będą dokonywane w godzinach od 21:00 do 7:00.

Przebieg tras i harmonogram badań można znaleźć na www.geotermiawdrodze.pl

Jaki potencjał ma geotermia w Łodzi?

Według szacunków, geotermia może zapewnić Łodzi nawet około 200 MW energii cieplnej rocznie. To stanowiłoby około 15 proc. obecnie osiągalnej mocy cieplnej w łódzkim systemie ciepłowniczym.

Zaangażowane w projekt strony zaznaczają jednak, że pomyślne wyniki analizy potencjału geotermalnego nie będą równoznaczne z decyzją o realizacji tego projektu. Ta będzie uzależniona od wielu czynników, w tym konieczności spełnienia wymogów prawnych i proceduralnych dla tego typu inwestycji.

Wiemy już, że Łódź, podobnie jak cała Polska, ma dobre warunki do korzystania z tego stabilnego i naturalnego źródła energii. Badania sejsmiczne dadzą nam więcej szczegółowej wiedzy o strukturze znajdującej się pod powierzchnią ziemi. Pozwolą one również sprawdzić, gdzie występują uskoki oraz jak głęboko znajduje się woda geotermalna i jaką ma temperaturę - podkreślił dyrektor generalny zaangażowanej w projekt firmy Innargi, Samir Abboud.