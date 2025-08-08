Czy scrollując Tik-Toka przyczyniamy się do degradacji środowiska? Jak nie dać się nabrać na zielone kłamstwa? Czy nasze lasy są na dopingu? Kiedy będziemy korzystać z czystej energii i czy nasze nawyki zakupowe zmienią się ze względu na zmiany klimatu? Odpowiedzi na te i inne pytania będziemy poszukiwać podczas rozpoczynającej się 11 sierpnia 8. edycji festiwalu filmów ekologicznych BNP Paribas Green Film Festival.

ZAANGAŻOWANE KINO DLA DOROSŁYCH I DZIECI

To już ósmy raz, jak na Bulwarach Wiślanych u podnóża Wawelu miłośnicy kina będą mogli oglądać filmy o tematyce ekologicznej nadesłane z całego świata w czterech plenerowych kinach. 56 filmów konkursowych, pokazy specjalne oraz codzienne seanse dla dzieci to oferta filmowa dla wszystkich grup wiekowych. Wśród konkursowych filmów znajdą się zarówno światowe premiery jak i filmy, które zdążyły już podbić prestiżowe konkursy festiwalowe. Zobaczymy między innymi takie filmy fabularne jak: SIMONA KOSSAK z Sandrą Drzymalską w roli tytułowej, CZARNE MOTYLE Dawida Baute, czy wchodzący tej jesieni do kin ETERNAL w reżyserii Ulaa Salim. Z dokumentów na pewno warto zwrócić uwagę na takie pozycje jak: KRWAWE TROFEUM Ewy Galicy, PUŁAPKA NA KLIKI Petera Porty, SZAJSOTROPOCEN Davida Byars’a, czy nagrodzony na festiwalu WatchDocs krótkometrażowy ADIDAS, STAĆ CIĘ NA WIĘCEJ.

Oprócz pozycji filmowych dla dorosłych tradycyjnie już będą się odbywać pokazy filmowe skierowane do najmłodszych widzów. Kino dla Dzieci otwiera się codziennie o godzinie 18:00 i zobaczymy tam kinowe hity ostatnich lat o przesłaniu ekologicznym: OZI. GŁOS DESZCZOWEGO LASU, FELEK I TOLA RATUJĄ LAS, KATAK. PODWODA PRZYGODA czy DZIKA BANDA.

Jak zwykle organizatorzy zadbali o to, aby atmosferę festiwalu dało się poczuć w całym mieście, dlatego kina festiwalowe będą działały także na Placu Jana Nowaka-Jeziorańskiego przed Galerią Krakowską, a także w nowo otwartej przestrzeni kulturalnej ECHO MIASTA w dawnym biurowcu na ulicy Kapelanka 56.

CYFROWY ŚLAD WĘGLOWY - MOTYW PRZEWODNI FESTIWALU

W tym roku organizatorzy chcą szczególnie zwrócić uwagę widzów na problem cyfrowego śladu węglowego. W Dzień Ziemi 22 kwietnia b.r. na elewacji krakowskiej Tauron Areny miała miejsce inauguracja licznika cyfrowego śladu węglowego, a w czasie pierwszego dnia festiwalu będą miały miejsce pokazy filmów i prelekcje, które przybliżą nam wszystkim to, jak nasza aktywność w sieci wpływa na środowisko naturalnego. Filmem otwarcia będzie francuski FRANKENSTREAM mówiący o historii streamingu, potem Marta Seweryn z Fundacji Carbon Footprint w swojej prelekcji powie nam ILE WAŻY CHMURA, a na finał zobaczymy filmy PUŁAPKA NA KLIKI oraz POKOLENIE Z, o tym jakie sztuczki stosują big techy, abyśmy jak najwięcej czasu spędzali w wirtualnej rzeczywistości.

Wpływ konsumpcji cyfrowej ma swoje odzwierciedlenie również w tegorocznej w kreacji festiwalowej, w której użyto motywu PIKSELI symbolizujący zanikanie zagrożonych gatunków, oraz podkreślają nasze uzależnienie od konsumpcji cyfrowej i jej negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

NAUKOWE STAND-UPy

"W czasie BNP Paribas Green Film Festival można obejrzeć nie tylko mądre, zaangażowane filmy, ale to także przestrzeń, do której zapraszamy ekspertów, którzy pomagają nam zrozumieć złożoność problematyki ekologicznej" - mówi dyrektor festiwalu Grzegorz Dukielski. W tym roku proponujemy naszym widzom atrakcyjną formułę 15 minutowych stand-upów naukowych, przygotowanych przez naukowców i ekspertów środowiskowych. W programie prelekcji znaleźć można m.in. takie tematy jak LASY NA DOPINGU profesora Jarosława Sochy, FAKTY I MITY NT. REGULACJI RZEK Pawła Augustynka z Koalicji Ratujmy Rzeki, KRÓTKI PRZEWODNIK PO GREENWASHINGU szefowej Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste Joanny Kądziołki, a także wystąpienie dra Dawida Myśliwca, szerzej znanego z kanału UWAGA! NAUKOWY BEŁKOT o tym CZY MOŻNA ZMIENIĆ ZDANIE np. o zmianach klimatu. Pełna lista tematów i prelegentów tutaj: https://www.greenfestival.pl/naukowy-standup/.

DARMOWE NAPRAWY KRAWIECKIE I ROWEROWE

Organizatorzy festiwalu zapewniają, że festiwal będzie zorganizowany w sposób zrównoważony i zarazem transparentny. W tym celu została ogłoszona deklaracja środowiskowa festiwalu, w której opisane są założenia organizacyjne, a ślad węglowy wydarzenia jest badany przez specjalistów z Carbon Footprint Foundation. Efekty tych badań mają na celu bieżące korekty konkretnych decyzji organizacyjnych, a bardziej kompleksowo posłużą do bardziej efektywnego energetycznie przygotowania kolejnej edycji festiwalu. Więcej na ten temat można przeczytać w deklaracji środowiskowej: https://www.greenfestival.pl/deklaracja/.



W DNA festiwalu jest żyć w sposób zrównoważony, dlatego goście festiwalowi mogą przyjść na festiwal i dokonać bezpłatnych napraw swoich rzeczy. W Małopolskiej Strefie Dobrego Klimatu będzie można skorzystać z darmowych drobnych napraw krawieckich, a w Strefie Rowerowej Decathlon darmowego przeglądu swojego roweru.

Oczywiście jak co roku na ternie Miasteczka Festiwalowego będzie też działać niskoemisyjna Strefa Dobrego Smaku, gdzie będzie można skosztować pysznych potraw na bazie roślinnych składników. Warto podkreślić, że działać będzie też system kaucyjny TAKE CUP! umożliwiający zakup napojów w wielorazowych kubkach, które po wykorzystania będzie można zwrócić.

KONKURS I POKAZY LAUREATÓW

"Kraków jest już polską stolicą światowego kina ekologicznego. Miasto świetnie wpisuje się w ten pejzaż. Ludzie już się do tego przyzwyczaili, nasi widzowie wracają do nas co roku. I to z całej Polski. Gościmy twórców z całego świata. Cieszymy się, że to wydarzenie tak mocno się zakorzeniło" — z dumą mówi w Grzegorz Dukielski. Spośród nominowanych filmów międzynarodowe jury przyzna sześć nagród regulaminowych dla najlepszego filmu dokumentalnego długometrażowego oraz krótkometrażowego, najlepszego filmu fabularnego długometrażowego oraz krótkometrażowego, nagrodę dla najlepszego filmu polskiego oraz nagrodę Grand Prix. W jury zasiadają twórcy uznani twórcy filmowi i laureaci poprzednich edycji festiwalu m.in.: Ewa Ewart, Tomasz Raczek, Magdelana Popławska, Paweł Deląg, Matylda Damięcka, Olga Bołądź, Anna Kazejak, Katarzyna Górniak i Christian Kroenes.

Ostatniego dnia festiwalu tradycyjnie widzowie będą mieli okazję zobaczyć nagrodzone filmy.

Festiwal jest organizowany przez Fundację Green Festival, a partnerzy festiwalu to:

· Partner tytularny: Bank BNP Paribas;

· Partnerzy instytucjonalni: Miasto Kraków, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego;

· Partnerzy główni: Galeria Krakowska, InPost, Grupa Canpack, Decathlon, Wodociągi Miasta Krakowa, Porsche Centrum Kraków, Tretytka;

· Patroni medialni: RMF FM, RMF Classic, RMF MAXX, Onet, Tygodnik Powszechny i telewizja Arte.

· Partnerzy merytoryczni I techniczni: Admind Agency, Fundacja Carbon Footprint, Polskie Stowarzyszenie Zero Waste, Open Eyes Economy Summit, Fundacja Let’s do It!, Zarząd Zieleni Miejskiej, Patagonia, Echo Miasta.



Festiwal odbędzie się dniach 11-17 sierpnia 2025 roku w Krakowie. Więcej informacji na www.greenfestival.pl.



