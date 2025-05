"W ciągu najbliższych godzin rozpocznie się postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego na generalnego wykonawcę terminala pasażerskiego lotniska Centralnego Portu Komunikacyjnego" - przekazał we wtorek przed posiedzeniem rządu Donald Tusk. Premier poinformował także o kilku innych kwestiach, m.in. o tym, że rząd przeznaczy w tym roku 16 mld zł na Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. W przyszłym - ponad 17 mld zł.

Warszawa, 27.05.2025. Premier Donald Tusk przewodniczy posiedzeniu rządu w siedzibie KPRM / Marcin Obara / PAP

Premier Donald Tusk poinformował, że rusza postępowanie na generalnego wykonawcę terminala pasażerskiego CPK.

Przyjęty został szczególny sposób postępowania, który umożliwi preferowanie polskich firm.

Premier powiedział też, że rząd jeszcze w tym roku przeznaczy 16 mln zł na ochronę ludności i na obronę cywilną.

Repolonizacja ma dotyczyć także sektora energetyki jądrowej. Co jeszcze mówił premier? O tym poniżej.

Rusza postępowanie na generalnego wykonawcę terminala pasażerskiego CPK

Chciałbym poinformować - to już może też przetnie tę wrzawę wokół Centralnego Portu Komunikacyjnego - że w ciągu najbliższych godzin, teraz, rozpocznie się postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego na generalnego wykonawcę terminala pasażerskiego lotniska. (...) Robota ruszyła po latach opowiadań o tym, że potrzebujemy dużego lotniska w środku Polski, dzisiaj rusza ta procedura - powiedział we wtorek przed posiedzeniem rządu Donald Tusk.

Premier podkreślił, że przyjęty został szczególny sposób postępowania, który umożliwi preferowanie polskich firm.

Zadaniem zleceniodawcy, zadaniem spółki Centralny Port Komunikacyjny jest takie przeprowadzenie procedury, aby skorzystały na tych kontraktach budowlanych polskie firmy. I tak będzie - zapewnił szef rządu.

Według spółki CPK wartość terminala to 5 mld zł.

Miliony na ochronę ludności i na obronę cywilną

Rząd zajmuje się dzisiaj również projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, który pozwoli skierować pieniądze na ten cel m.in. do samorządów. W tym roku to jest 16 mld zł na Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. W przyszłym roku ponad 17 mld zł - podkreślił przed rozpoczęciem posiedzenia premier Donald Tusk.

/ Marcin Obara / PAP

Dodał, że spora część tych środków, w tym roku 5 mld zł, trafi bezpośrednio do samorządów, które biorą na siebie część obowiązków wynikających z ochrony ludności i obrony cywilnej.

Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, który określa sposób finansowania zadań w tym zakresie, jest opracowywany na podstawie obowiązującej od początku roku ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Zgodnie z ustawą program jest zatwierdzany przez rząd na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Projekt programu na lata 2025-2026 skupia się na sześciu kierunkach działań. Chodzi m.in. o inwentaryzację i zwiększenie zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej, budowę i modernizację schronów, rozwijanie zdolności reagowania na zagrożenia, a także działania mające zapewnić ciągłość funkcjonowania państwa i dostaw w sytuacjach kryzysu i wojny.

Premier więcej o repolonizacji

Donald Tusk wrócił do tematu repolonizacji i poinformował, że dotyczy ona także energetyki jądrowej.

Podjęliśmy decyzję, że 60 miliardów złotych, które wyda państwo, musi w jak największym stopniu trafić do polskich firm. Przyjęliśmy taką zasadę i będziemy jej konsekwentnie przestrzegać (...). Polskie Elektrownie Jądrowe znalazły polskie firmy, które mogą dostarczać komponenty i części nie tylko do elektrowni konwencjonalnych, ale także do elektrowni atomowych - mówił szef rządu.