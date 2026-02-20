Przetargi na nowych wykonawców tunelu średnicowego w Łodzi powinny zostać ogłoszone w III-IV kwartale tego roku. Dlaczego tak późno? Jak dowiedziała się reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka, potrzeba czasu na sprawdzenie i zinwentaryzowanie tego, co zrobił dotychczasowy wykonawca. Wiadomo również, że relokowani łodzianie nie muszą zmieniać hoteli czy podpisywać nowych umów.

Budowa tunelu średnicowego w Łodzi / Marian Zubrzycki / PAP

Więcej informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl. Bądź na bieżąco.

Po wypowiedzeniu umowy dotychczasowemu wykonawcy, spółce PBDiM, sytuacja inwestycji pozostaje jednym z najważniejszych tematów w mieście.

Powodem wypowiedzenia umowy były liczne błędy wykonawcze, braki w dokumentacji, niska efektywność, brak płynności finansowej i ignorowanie sygnałów ostrzegawczych, które doprowadziło do katastrofy budowlanej (zawalenia się kamienicy) we wrześniu 2024 r. Od tamtego czasu realizacja inwestycji stanęła w miejscu.

Według najnowszych informacji dwa przetargi na nowych wykonawców tunelu średnicowego w Łodzi powinny zostać ogłoszone za 3-4 miesiące.

Jak dowiedziała się reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka, zadaniem jednego wykonawcy będzie dokończenie drążenia tunelu tarczą - i do tego przetargu będą mogły zgłosić się tylko przedsiębiorstwa, które już wykonywały takie prace.

Natomiast drugi wykonawca zajmie się wykończenie tuneli, podziemnych przystanków i infrastrukturą naziemną. W tym przetargu będą mogły wziąć udział dowolne firmy. Roboty budowlane ruszą dopiero po wybraniu wykonawców i ustaleniu nowego, realnego harmonogramu prac.

Budowa tunelu średnicowego w Łodzi. Co z mieszkańcami?

Relokowani łodzianie nie muszą zmieniać hoteli czy podpisywać nowych umów.

Łodzianie, którzy mieszkają na trasie przechodzenia tarczy drążącej, dostaną propozycje mieszkań zamiennych oraz poznają zasady wykupu lokali, gdyby się na to zdecydowali. Odszkodowania będą obliczane indywidualnie. Na te informacje bardzo czekają lokatorzy kamienicy przy ul. Gdańskiej w Łodzi.

Po zmianach ustawy o transporcie kolejowym ma być tak, że wycenę mieszkania zrobi biegły rzeczoznawca majątkowy, a odszkodowanie musi odpowiadać rzeczywistej wartości lokalu. Każda nieruchomość będzie wyceniana indywidualnie.



Tunel średnicowy w Łodzi. Co wiadomo?

Do tej pory PKP PLK wypłaciły podwykonawcom PBDiM około 250 tys. zł. Jak informują kolejarze, złożono niemal 500 wniosków o płatność bezpośrednią od podwykonawców. Wnioski są weryfikowane, a procedura bezpośrednich płatności ma zabezpieczyć firmy, które realizowały prace przy inwestycji.

Dla mieszkańców nieruchomości znajdujących się na trasie tunelu, mimo wypowiedzenia umowy wykonawcy, sytuacja formalna na razie się nie zmienia. W najbliższym czasie zaplanowane są kolejne spotkania dotyczące m.in. mieszkań zamiennych oraz procedur wykupu. Te będzie możliwe po zmianie decyzji lokalizacyjnej, wynikającej z nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym.

Tunel średnicowy ma mieć długość 7,5 km. Połączy stację Łódź Fabryczna z Łodzią Kaliską i stacją Żabieniec. Inwestycja jest już opóźniona o kilka lat. Pierwotnie miała zostać zakończona w 2021 r.