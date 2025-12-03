Polskie Linie Kolejowe (PLK) poinformowały, że analizują możliwość wykupu budynków zagrożonych w związku z budową tunelu średnicowego w Łodzi. Prace zostały wstrzymane po ubiegłorocznej katastrofie budowlanej.

Mniejsza z tarcz TBM drążących tunele pod Łodzią / Marian Zubrzycki / PAP

W środę PLK wydały oświadczenie, w którym podkreślają, że rozważają wykup kamienic znajdujących się na trasie drążenia tunelu. Jak zaznaczono, działania te wynikają z troski o bezpieczeństwo mieszkańców i odpowiedzialności społecznej inwestora, a nie z obowiązku umownego czy standardowej działalności zarządcy infrastruktury kolejowej.

Spór o finansowanie i odpowiedzialność za projekt

PLK poinformowały, że oczekują na odpowiedź wykonawcy - Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów (PBDiM) - na propozycję waloryzacji kontraktu. Spółka przekazała już wykonawcy około 119 mln zł jako 10-procentową waloryzację oraz zleciła dodatkowe prace według stawek z kolejnych lat. PLK podkreślają, że obecna wartość umowy przekracza 1,749 mld zł, a nie - jak twierdzi wykonawca - pozostaje na poziomie z 2017 roku (1,293 mld zł netto).

PLK przypominają, że projekt realizowany jest w formule "projektuj i buduj", co oznacza pełną odpowiedzialność wykonawcy za przygotowanie dokumentacji i wdrożenie rozwiązań technicznych. Spółka oczekuje od wykonawcy natychmiastowych działań w zakresie wzmocnienia budynków.

Odpowiedź wykonawcy: Dwa warunki wznowienia prac

Rzecznik PBDiM, Piotr Grabowski, przekazał, że wykonawca liczy na szybkie wyjaśnienie rozbieżności z PLK. Podkreślił, że wznowienie pracy tarczy TBM jest możliwe dopiero po zakończeniu rozmów mediacyjnych oraz przekazaniu placu budowy przez PLK w celu zabezpieczenia budynków nad tarczą.

Tunel średnicowy - postęp prac i sytuacja mieszkańców

Tunel średnicowy o długości 7,5 km ma połączyć Dworzec Fabryczny w Łodzi ze stacjami Łódź Kaliska i Żabieniec. Większa z dwóch maszyn TBM utknęła około 1000 metrów od końcowej komory we wrześniu 2024 roku, po zawaleniu się części kamienicy przy Al. 1 Maja. Po próbie wznowienia prac w listopadzie 2024 roku i wykryciu zagrożenia dla kolejnych budynków drążenie zostało ponownie wstrzymane.

Tarcza drążąca pozostaje unieruchomiona pod budynkami od ponad roku. Około 250 mieszkańców zagrożonych kamienic zostało ewakuowanych i od tego czasu przebywa w hotelach oraz wynajętych mieszkaniach. Koszty zakwaterowania przekroczyły już 2 mln zł.

Przyszłość inwestycji i rosnące koszty

Do zakończenia budowy pozostało około 1000 metrów tunelu, a w strefie oddziaływania maszyny znajduje się około 100 kamienic. Termin zakończenia inwestycji wciąż wyznaczony jest na czerwiec przyszłego roku. Koszty realizacji projektu od 2017 roku znacząco wzrosły, a waloryzacja kontraktu wyniosła dotychczas jedynie 10 procent.