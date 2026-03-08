Widzew Łódź w pierwszym meczu pod wodzą nowego szkoleniowca Alaksandara Vukovicia odniósł cenne zwycięstwo przed własną publicznością z broniącym tytuł mistrza Polski Lechem Poznań 2:1. Wygrana pozwoliła Łodzianom, będącym w poważnym kryzysie, co najmniej na kilkanaście godzin opuścić strefę spadkową. O samym meczu mówi się jednak niewiele. Wszystko przez zachowanie pseudokibiców "Kolejorza", którzy zdemolowali toalety. Straty, jakie klub poniósł, operator stadionu wyceni prawdopodobnie na kwotę kilkuset tysięcy złotych - dowiedział się RMF24 od rzecznika prasowego Widzewa Łódź, Jakuba Dyktyńskiego.

W ubiegłym tygodniu Widzew zakończył współpracę z chorwackim trenerem Igorem Joviceviciem. Szkoleniowiec, który był już trzecim w bieżącym sezonie trenerem łódzkiego zespołu, nie podołał wyzwaniu, jakie przed nim postawiono i opuszczał klub z bilansem 24 punktów w 23 meczach. W efekcie Widzew wylądował na siedemnastym - przedostatnim - miejscu w ligowej tabeli. 

Następcą Chorwata został związany przez lata - zarówno jako piłkarz, a także jako trener - z Legią Warszawa Alaksandar Vuković. Serb już w pierwszym meczu udowodnił, że decyzja władz klubu o postawieniu właśnie na niego była słuszna. Do Łodzi w sobotę przyjechał broniący tytuł mistrza kraju oraz plasujący się w obecnym sezonie u szczytu tabeli Lech Poznań. 

Podziałał efekt nowej miotły. Vuković wygrał w debiucie z Lechem

"Kolejorz" zaczął mecz zgodnie z planem i za sprawą trafienia Gisli Thordarsona w 28. minucie objął prowadzenie. Gospodarzy to jednak nie podłamało i ledwie 6 minut później Fran Alavarez doprowadził do wyrównania. Choć z przebiegu meczu przewagę miał Lech, to po ostatnim gwizdku powody do radości mieli gospodarze. Widzew decydujący o zwycięstwie cios zadał w 52. minucie. Do bramki Poznaniaków trafił wówczas Emil Kornvig. 

Ta wygrana pozwoliła Widzewowi - przynajmniej na kilka godzin - opuścić strefę spadkową. Swoje mecze w ramach 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy mają do rozegrania jeszcze główni rywale Łodzian w walce o utrzymanie - Legia Warszawa i Arka Gdynia. Jeśli któraś z tych drużyn ogra swojego rywala, Widzew ponownie znajdzie się w gronie spadkowiczów. 

Pseudokibice Lecha zdemolowali toalety na stadionie Widzewa

Po meczu z Lechem o zwycięstwie Widzewa mówi się stosunkowo niewiele. Powodem takiego stanu rzeczy jest to, co wydarzyło się na samym stadionie. Jeden z lokalnych dziennikarzy sportowych z Łodzi opublikował w serwisie X zdjęcia toalet, a raczej tego co z nich zostało, po wizycie fanów ze stolicy Wielkopolski, którzy tego dnia mogli z nich korzystać. Te obrazki naprawdę szokują. "Pocięty i podpalony branding stadionowy, rozerwane rury, zalana serwerownia, zdemolowane toalety damskie i męskie" - wyliczał straty, na jakie przyjezdni narazili klub z Łodzi.

Widzew zamyka sektor gości

Konsekwencje zachowania poznańskich kiboli mogą jednak ponieść kibice innych drużyn. Rzecznik prasowy Widzewa poinformował w mediach społecznościowych, że do momentu usunięcia szkód, sektor gości na łódzkim obiekcie zostanie zamknięty

"W trakcie meczu 24. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy w sektorze gości, w którym zasiedli fani Lecha Poznań, zniszczono między innymi elementy konstrukcyjne, toalety, branding zewnętrzny, instalacje elektryczne, serwerownie. Wszystkie wymienione zniszczenia zostały udokumentowane przez pracowników Klubu oraz odnotowane przez delegata PZPN. Następnym krokiem będzie wycena strat przez operatora stadionu. Sektor do momentu zakończenia remontu pozostanie zamknięty" - przekazał RMF24 Jakub Dyktyński, rzecznik prasowy Widzewa Łódź. 

Jak dowiedzieliśmy się od rzecznika straty, jakie poniósł Widzew operator stadionu wyceni prawdopodobnie na kwotę kilkuset tysięcy złotych. Sprawą zapewne zajmie się też Polski Związek Piłki Nożnej.

