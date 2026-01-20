Łódzcy policjanci opublikowali wizerunek ofiary morderstwa sprzed 35 lat odtworzony na podstawie szkieletu znalezionego w lesie w okolicach wsi Lubola w gminie Pęczniew. Policja prosi o kontakt wszystkie osoby mogące pomóc w ustaleniu tożsamości denata.

Szkielet ludzki znaleziony w lesie. Policja publikuje wizerunek po 35 latach i prosi o pomoc, fot. Policja Łódź / Shutterstock

Mężczyzna został znaleziony martwy w lesie koło Luboli (Łódzkie) w 1993 r. Kom. Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi powiedziała PAP, że jego zwłoki znalazł świadek idący przez las i zaalarmował policjantów. Były przysypane ziemią i ściółką, a mogiła ukryta pod stertą gałęzi.

Wstępne oględziny wskazywały, że mężczyzna mógł być ofiarą zbrodni, bo jego czaszka miała uszkodzenia mechaniczne. Potwierdzili to później biegli po sekcji zwłok.

Na podstawie oceny stanu zwłok i ich zaawansowanego procesu rozkładu biegli oszacowali, że od zgonu i ukrycia ciała do jego znalezienia upłynęło od kilkunastu miesięcy do 2-3 lat.

Dotychczas nie wiemy, kim był ten mężczyzna i w jakich okolicznościach zginął. Próba dopasowania ofiary do osób uznanych w tamtym czasie za zaginione także się nie powiodła - powiedziała Machnik.

Wizerunek ofiary odtworzony po 35 latach

Sprawę pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Sieradzu prowadzą policjanci z Zespołu do spraw Przestępstw Niewykrytych Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

W toku śledztwa eksperci z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie na podstawie czaszki i szkieletu zmarłego zrekonstruowali jego wizerunek. Na podstawie opinii biegłych medyków i ekspertów z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie oceniono - co podała policja - że zmarły to mężczyzna w wieku między 30 a 45 lat. Musiał być wysoki, o wzroście 182 cm i szczupły.

Wizerunek mężczyzny odtworzony po 35 latach

Według ekspertów zmarły mógł mieć jasne oczy, być może szaroniebieskie, dość długi, najprawdopodobniej lekko garbaty nos z widocznym w górnej okolicy garbkiem, wąski, a w dolnej okolicy prawdopodobnie przypłaszczony z powodu doznanego urazu.

"Uzębienie mężczyzny miało cechy wybitnie charakterystyczne, czyli dwie koronki - prawdopodobnie złote - jedna w szczęce, druga w żuchwie. Na tej podstawie domniemywa się, że denat był obywatelem jednego z państw rosyjskojęzycznych" - napisała Edyta Machnik w komunikacie.

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi zwraca się do wszystkich osób, które mogą pomóc w ustaleniu tożsamości denata lub wyjaśnić okoliczności jego śmierci, o kontakt z Wydziałem Kryminalnym KWP w Łodzi, tel. 47-841-21-30 (w godz. 7.30-15.30), telefon zaufania Wydziału Kryminalnego 42-651-50-07 lub całodobowo pod alarmowy numer 112.