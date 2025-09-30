35-letni Ukrainiec usłyszał zarzuty zabójstwa dwóch kobiet przy ul. Łanowej w Łodzi. Mężczyzna podpalił mieszkanie, by zatuszować swoją zbrodnię.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Sekcja zwłok ofiar Ukraińca wykazała, że starsza z kobiet, 88-letnia Polka, została uduszona. Jej 62-letnia opiekunka, obywatelka Ukrainy, miała 12 ran kłutych od noża.

35-letni Ukrainiec, który odpowie za zabójstwo obu kobiet, był znajomym młodszej z nich. Usłyszał już zarzuty. Prokuratura skieruje do sądu wniosek o jego aresztowanie.

Podejrzany przyznał się do obu zabójstw i złożył wyjaśnienia - przekazał Paweł Jasiak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

Prokurator poinformował, że 35-latek przyznał się do "wyeliminowania świadka". Chodziło o to, że 88-letnia kobieta widziała go wchodzącego do mieszkania.

Co do drugiej ofiary, motyw działania podejrzanego na razie nie jest jasny - powiedział Jasiak.

Do podwójnego zabójstwa doszło 28 września przed południem w bloku przy ul. Łanowej w Łodzi. Wezwani do pożaru strażacy w płonącym mieszkaniu znaleźli ciała dwóch kobiet.