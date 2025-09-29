Policja szuka sprawców zbiorowego gwałtu w Banbury w hrabstwie Oxfordshire w Wielkiej Brytanii. Kobieta została napadnięta przez grupę mężczyzn na terenie otaczającym jeden z miejscowych kościołów.

Wieża kościoła, w pobliżu którego doszło do gwałtu (zdj. arch.) / Stephen William Robinson/Shutterstock / Shutterstock

Policja podaje, że do napaści doszło w niedzielę wczesnym rankiem. Wiadomo, że ofiara ma ok. 30 lat.

Kobieta została napadnięta i zgwałcona przez grupę mężczyzn przy kościele pw. św. Marii w Banbury. Świątynia znajduje się w centrum miasta.

Policja nie informuje, ilu było napastników. Jeden z nich miał być biały. Nie ujawniono żadnych informacji o stanie poszkodowanej kobiety.

Kościół pw. św. Marii w Banbury (zdj. arch.) / Stephen William Robinson/Shutterstock / Shutterstock

Funkcjonariusze apelują o zgłaszanie się osób, które mogą mieć informacje o tym przestępstwie albo nagrania z tamtych okolic - np. z kamer samochodowych lub komórek. Proszą też o zgłoszenie się kobiety, która próbowała pomóc napadniętej. W komunikacie nazwano ją "dobrą Samarytanką", nawiązując do biblijnej przypowieści.

Policja podaje, że na terenie kościoła jest zainstalowany monitoring. Mundurowi będą zabezpieczać również nagrania z okolicznych kamer, które mogą pomóc w wyjaśnieniu tej zbrodni.