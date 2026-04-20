"Bieguny" to koncertowa odsłona autorskiego musicalu o ikonicznym konflikcie dwóch wieszczów. To opowieść o Adamie Mickiewiczu i Juliuszu Słowackim w rockowym wydaniu. Premiera koncertu już 23 kwietnia na festiwalu OFF Północna w Łodzi. Na musical musimy poczekać do 2027 roku.

Adam Mickiewicz

W programie koncertu "Bieguny" w Teatrze Muzycznym w Łodzi znalazło się premierowo 14 utworów. "Będzie romantycznie, będzie bluesowo. Zapomnij o nudnych pomnikach" - przekonują twórcy. Dodają, że bohaterowie "Biegunów" to ludzie z krwi i kości: namiętni, pełni sprzeczności i gotowi na wszystko.

Koncert zapowiada nowy polski musical Wojciecha Daniela i Karola Drozda z muzyką Tomasza Szymusia. W obsadzie są m.in. Janek Traczyk, Agnieszka Tylutki, a także Jolanta Litwin-Sarzyńska. Aktorka gra kilka postaci, m.in herbatnicę Tereskę, Marię Szymanowską, ale też... mistyka Andrzeja Towiańskiego. Nasze postacie wypowiadają się w bardzo różny sposób, stąd potrzebna nam była bardzo różnorodna muzyka - mówi w RMF FM aktorka.

Muzyka Tomasza Szymusia buduje szeroki i intensywny krajobraz dźwiękowy. "Bluesowa głębia spotyka się tu z rockową energią i współczesną estetyką musicalową" - czytamy w zapowiedzi muzycznego spektaklu.

Daniel i Drozd opowiadają w swoim musicalu o konflikcie dwóch wieszczów: Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego. Teksty utworów poprowadzą dialog z romantycznym kanonem.

Jak czytamy w zapowiedzi premiery, echa "Ody do młodości", "Dziadów", "Do M***" czy "Beniowskiego" pojawią się z rockową energią i we współczesnej estetyce musicalowej. "To zaproszenie do świata, w którym proces twórczy staje się spektaklem: dynamicznym, żywym i poruszającym" piszą twórcy.

Musical przygotuje Stowarzyszenie Głos Twórców. Premiera zaplanowana jest na 2027 rok.