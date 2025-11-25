Mała, drewniana rzeźba, przez lata przechowywana w jednym z krakowskich kościołów, najprawdopodobniej jest cenniejsza, niż sądzono. Najnowsze badania historyków sztuki dowodzą, że jej autorem był sam Wit Stwosz – autor Ołtarza Mariackiego.
- Najnowsze badania historyków sztuki wskazują, że mała, drewniana rzeźba ukrzyżowanego Chrystusa z kościoła Cystersów w Mogile jest dziełem Wita Stwosza, słynnego autora Ołtarza Mariackiego.
- Przez lata rzeźba była niedoceniana i przerabiana, a jej oryginalne fragmenty wykazują wyjątkowy kunszt artystyczny charakterystyczny dla stylu Stwosza.
- Odkrycie to znacząco podnosi wartość dzieła, które dotąd nie było odnotowane w literaturze przedmiotu i pozostawało w cieniu innych znanych prac mistrza.
O sprawie pisze "Gazeta Krakowska", przywołując opis dokonany na łamach "Biuletynu Historii Sztuki" przez prof. dr hab. Dobrosławę Horzelę i prof. Marka Walczaka z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Dzieło, mierzące zaledwie 54 cm, wyrzeźbione w drewnie gruszy, przedstawia ukrzyżowanego Chrystusa.
Od lat znajduje się w kościele opactwa Cystersów pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Wacława w Mogile (obecnie w granicach Krakowa). Nie wiadomo, kiedy dokładnie mogło tam trafić. Wiadomo, że od końca lat 70. XX w. krucyfiks był ustawiony w zakrystii, na tle okna. W ciągu dnia był oglądany pod światło, umykając uwadze historyków. Do tej pory nie odnotowano go w literaturze przedmiotu.
Poza tym rzeźba była na przestrzeni lat przerabiana. Destrukcji uległy ręce Chrystusa (zastąpione przez nowe), a pukle włosów i końcówki materiału okrywającego nagość Zbawiciela zostały połamane. Dawni konserwatorzy uzupełniali braki w nieadekwatny do kunsztu dzieła sposób.
Swoje zrobiły też m.in. drewnojady.
Niemniej, w oryginalnych partiach rzeźby widać wysoką klasę artystyczną.
Krucyfiks w zakrystii kościoła Cystersów w Mogile odznacza się najważniejszymi cechami stylu Wita Stwosza - wskazują badacze. Mowa m.in. o trafnym oddaniu anatomii i precyzji detalu (subtelne zmarszczki na twarzy, pomarszczona skóra kolan i pięt, misternie rzeźbione włosy).
Prof. Horzela i prof. Walczak tłumaczą, że motyw Chrystusa Ukrzyżowanego należał do najczęściej podejmowanych w sztuce gotyckiej, dlatego czasem był to obowiązkowy temat na cechowym egzaminie mistrzowskim. W Krakowie mistrz cechowy - snycerz, malarz czy witrażysta - musiał być zdolny do wykonania wizerunku Ukrzyżowanego na odpowiednim poziomie i tę umiejętność oceniano.
Najsłynniejsze dzieła Wita Stwosza, które znajdują się w Małopolsce to: Ołtarz Mariacki oraz krucyfiks Slackera w tym samym kościele, nagrobek Kazimierza Jagiellończyka na Wawelu czy epitafium Filipa Kalimacha w kościele Dominikanów w Krakowie.
