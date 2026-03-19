​Mieszkaniec Andrychowa podczas prac w ogrodzie znalazł minę przeciwpiechotną. Policjanci zabezpieczali znalezisko - w czwartek mina przetransportowana została na poligon.

Mina przeciwpiechotna znaleziona w Andrychowie

Wczoraj, 18 marca, około godz. 20.00 dyżurny andrychowskiego komisariatu został poinformowany o znalezionym niewybuchu na terenie Andrychowa. Jak ustalili funkcjonariusze, mieszkaniec miasta ujawnił minę przeciwpiechotną o wysokości około 15 cm i średnicy około 8 cm podczas wykonywania prac ogrodowych na terenie swojej posesji.

Policjanci z Andrychowa zabezpieczyli miejsce znaleziska przed dostępem do niego osób postronnych, a w czwartek saperzy z Krakowa zabrali niewybuch i przetransportowali go na poligon, gdzie zostanie zdetonowany.

Mina przeciwpiechotna w Andrychowie. Policja apeluje

Jak przypomina policja, tego rodzaju znaleziska, pomimo upływu lat, są w dalszym ciągu bardzo niebezpieczne. Zabronione jest ich odkopywanie, przenoszenie czy rozbrajanie.

"Takie nieodpowiedzialne zachowanie może grozić śmiercią lub kalectwem. W przypadku odnalezienia niewybuchu należy jak najszybciej kontaktować się z jednostką Policji. Apelujemy o ostrożność i rozwagę" - apeluje policja.