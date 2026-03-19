Poranny ruch tramwajowy na Prądniku Białym w Krakowie został zakłócony przez niecodzienną sytuację. Za przystankiem Papierni Prądnickich w kierunku Górki Narodowej, doszło do zatrzymania tramwajów z powodu dzika, który siedział przy torowisku. Sytuacja spowodowała utrudnienia dla pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej.

/ MPK Kraków / Facebook

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Do niecodziennej sytuacji doszło w czwartek około godz. 10.00 w okolicach przystanku Papiernie Prądnickie. Przy torowisku leżał dzik.

Z powodu incydentu tramwaje linii 18 i 50 zostały skierowane do pętli Krowodrza Górka. Na odcinku od pętli Krowodrza Górka do pętli Górka Narodowa wprowadzono zastępczą komunikację autobusową.

Na miejsce natychmiast wezwano straż miejską oraz inspektorów MPK, którzy zajęli się usunięciem zwierzęcia z torowiska.

Dzięki sprawnej akcji służb, sytuacja została opanowana bardzo szybko. Około godziny 11:00 wznowiono ruch tramwajowy na całym odcinku.

Pasażerowie mogli wrócić do korzystania z regularnych połączeń tramwajowych.

Dziki coraz częściej wychodzą "w miasto"

Mieszkańcy Krakowa coraz częściej zgłaszają obecność dzików w różnych częściach miasta.

Zwierzęta, które jeszcze niedawno widywane były głównie na obrzeżach i w spokojniejszych dzielnicach, teraz coraz śmielej wkraczają w głąb Krakowa.

Ostatnio pojawiły się między innymi przy krakowskich Błoniach, wzbudzając niepokój spacerowiczów i rowerzystów. Widywane są także m.in. w Nowej Hucie czy na Ruczaju.