"Samochód, z którego papież Franciszek korzystał podczas wizyty do Ziemi Świętej w 2014 roku został przebudowany na mobilną klinikę dla dzieci ze Strefy Gazy" - podała Ansa. Pojazd jest gotowy, ale brakuje jeszcze zgody władz izraelskich na jego wjazd do palestyńskiej enklawy. Będzie mogło tam być leczonych ok. 200 dzieci dziennie.

Papamobile papieża Franciszka będzie mobilną kliniką

Włoska agencja prasowa przypomniała, że jednym z ostatnich pragnień zmarłego 21 kwietnia zeszłego roku Franciszka było przekształcenie jego dawnego papamobile w mobilną klinikę. O tym, że pojazd jest gotowy poinformowała organizacja Vehicle of Hope - Pojazd Nadziei - związana z Caritas Szwecja, która zajęła się jego przebudową.

Cytowany przez Ansę biskup Sztokholmu kardynał Anders Arborelius podkreślił: "Wspominając papieża Franciszka możemy powiedzieć, że nadzieja nigdy nie jest abstrakcyjna: musi być niesiona, ucieleśniana i dzielona z tymi, którzy najbardziej cierpią. Vehicle of Hope jest żywym znakiem tej misji: by iść tam, gdzie potrzeba jest największa, przywracać godność i świadczyć, że miłość Boga jest zawsze w ruchu, zawsze gotowa wyciągnąć rękę". Przebudowane papamobile jest teraz w pełni wyposażoną mobilną kliniką pediatryczną, w której może być leczonych do 200 dzieci dziennie.

Wcześniej portal Vatican News informował, że klinika na kółkach została wyposażona w sprzęt do diagnostyki i leczenia, testy na infekcje, szczepionki, zestawy do zaszywana ran i środki ratujące życie. Projekt ten zainspirował inne organizacje pozarządowe do przyłączenia się do Caritas, aby wesprzeć projekt utworzenia dziewięciu następnych mobilnych klinik dla Strefy Gazy.

"Wszystkie czekają na zgodę władz izraelskich na wjazd do Strefy Gazy" – wyjaśniła organizacja promująca tę inicjatywę humanitarną. Dodała, że projekt ten otrzymał błogosławieństwo zarówno papieża Franciszka, jak i Leona XIV.