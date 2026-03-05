​Magda Linette odpadła w pierwszej rundzie turnieju WTA rangi 1000 w Indian Wells. Polska tenisistka przegrała w czwartek z Amerykanką Ashlyn Krueger 1:6, 4:6.

Magda Linette / HARRY HOW/Getty AFP / East News

Magda Linette przegrała z Ashlyn Krueger

12 lat starsza od swojej rywalki Magda Linette, notowana na 49. pozycji, słabo zaczęła spotkanie. W pierwszym secie nie zdołała wygrać nawet jednego gema przy swoim serwisie. W drugiej partii Polka poprawiła podanie, ale w dziewiątym gemie dała się przełamać. Chwilę później Ashlyn Krueger zamknęła spotkanie.

Indian Wells nie jest ulubionym turniejem Linette. To był jej dziewiąty występ w głównej drabince, a łącznie uzbierała tylko pięć zwycięstw.

Niespełna 22-letnia Krueger w rankingu zajmuje dopiero 82. miejsce, ale w poprzednim sezonie była już notowana w trzeciej dziesiątce. W ubiegłym tygodniu dotarła do półfinału w Austin, a teraz dobrze zaczęła zmagania w Indian Wells.

Nadchodzące mecze Polek w Indian Wells

W Kalifornii występują jeszcze dwie Polki. W nocy z czwartku na piątek czasu polskiego Magdalena Fręch zmierzy się z Australijką Storm Hunter. Natomiast od drugiej rundy do rywalizacji przystąpi wiceliderka rankingu Iga Świątek.

Wynik meczu 1. rundy: Ashlyn Krueger (USA) - Magda Linette (Polska) 6:1, 6:4.