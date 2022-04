Zaskakującego odkrycia dokonano podczas prac remontowych w Zamku Żupnym w Wieliczce. Pod warstwami tynku przez lata ukryte były polichromie naścienne z czasów Wazów.

Malowidło odkryte w Zamku Żupnym w Wieliczce / PAP/Art Service 2 / PAP

Najstarsze dekoracje wstępnie datowane są na wiek XVII. Tego typu odkrycia zdarzają się niezwykle rzadko - informuje Jan Godłowski, dyrektor Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka.

W pięciu reprezentacyjnych pomieszczeniach zamkowych znajdują się stosunkowo dobrze zachowane polichromie z motywami roślinnymi. Wstępnie są datowane od XVII do XX w. lub początek XIX wieku. To m.in. bukiety kwiatów w wazonach i wić roślinna z kwiatami. Odsłonięto herb Wazów oraz fragmenty z dekoracją arabeskową i w stylu orientalnym.

Precyzyjne datowanie malowideł będzie możliwe po przeprowadzeniu dokładnej analizy badawczo-porównawczej, w tym szczegółowych badań laboratoryjnych.

Jak podkreśla konserwator prowadzący badania Marcin Chojkowski o wysokiej wadze odkrycia decydują dwa czynniki: ranga miejsca oraz wartość artystyczna i historyczna malowideł.

Odkrycia dokonano w murach historycznego budynku - siedzibie królewskiego przedsiębiorstwa. Docenić należy wartość artystyczną wykonanych polichromii oraz odkrycie herbu Wazów, który w sposób jednoznaczny określa przynależność tego miejsca. Odkrycie królewskiego herbu było o tyle zaskakujące, że wcześniejsze badania nie potwierdziły malowideł w tym miejscu - podkreśla Chojkowski.

Malowidła podkreślają wyjątkowe znaczenie Zamku Żupnego jako centrum administracji królewskiego przedsiębiorstwa solnego - obejmującego kopalnie soli w Bochni i w Wieliczce.

Do odkrycie polichromii doszło podczas prac remontowych w zamku, które mają one przygotować obiekt do zorganizowania nowej, stałej wystawy "Solny klejnot w koronie" opowiadającej o historii wydobycia soli w Wieliczce.

Prace prowadzone są w ramach projektu "Modernizacja kompleksu Zamkowego Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka", na który 40 mln zł przeznaczył minister kultury.

Zamek Żupny był siedzibą zarządu Żup Krakowskich - najważniejszego i najdłużej działającego przedsiębiorstwa w dziejach Polski. Obejmuje: trzy budynki, które powstawały od końca XIII do XIX wieku, basztę z murów obronnych (XIV w.), najstarszy szyb górniczy (poł. XIII w.) i fragmenty najstarszego muru obronnego (k. XIII w.) oraz kuchni żupnej (XV w.).

W 2013 r. Zamek Żupny został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO - poprzez poszerzenie wcześniejszego wpisu Kopalni Soli w Wieliczce z 1978 r.