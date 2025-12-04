Żandarmi Wojskowi zatrzymali podoficera jednej z małopolskich jednostek - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Mundurowy odpowie za kradzież kilkuset litrów paliwa.

U zatrzymanego w środę żołnierza znaleziono m.in. około 4,5 tony paliwa i ponad 600 litrów olejów. Wartość zabezpieczonych materiałów oszacowano na co najmniej 40 tysięcy złotych.

Mężczyzna jest podejrzany o to, że kradł paliwo i smary z jednostki, a następnie je odsprzedawał. Miało to być dla niego stałe źródło dochodu.

Postępowanie w tej sprawie prowadzi Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Kraków-Krowodrza.

